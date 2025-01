Jubilados: El Gobierno dará otro bono en febrero, pero devaluado

En ese sentido, "para mitigar los efectos negativos de la ley se otorgaron ayudas económicas y bonos extraordinarios desde enero de 2024 hasta enero de 2025".

image.png Este bonoviene otorgándose desde marzo de 2024 y seguirá vigente en febrero.

Quiénes son los beneficiarios

* Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

* Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

* Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y otras pensiones no contributivas y graciables.

Monto del Bono y condiciones

* Monto máximo: $70.000 (el mismo que está vigente desde marzo de 2024).

* Monto completo: para quienes perciban hasta el haber mínimo previsional garantizado.

* Monto reducido: para quienes superen el haber mínimo; recibirán la diferencia hasta alcanzar el mínimo más $70.000.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para ningún otro concepto.

El documento destaca además que los beneficios deben estar vigentes en el mes en que se liquide el bono (febrero de 2025). En el caso de pensiones con múltiples copartícipes, se considerará un único titular para el cobro del bono.

Por su parte, para quienes perciban un monto superior al haber mínimo, el bono se calculará de modo que la suma del haber mínimo más el bono no supere el tope establecido.

822308101-Decreto-47-2025.pdf

Más contenidos de Urgente24

Nissan y un mal escenario en Argentina: Fuertes rumores de salida

Mercado Pago: esta es la función que tenés que activar para evitar robos

Las ventas en supermercados de Santa Fe no repuntan: Cuál es el panorama para el 2025

Arde la Patagonia en la era libertaria: Los focos activos que consumen miles de hectáreas

Motosierra a la clase media y baja: Aumentan la luz y el gas con poda de subsidios