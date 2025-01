El Trece busca arrebatarle una figura a El Nueve para que con conduzca American Idol

Embed - Iam Tongi Makes The Judges Cry With "Monsters" And His Emotional Story - American Idol 2023



Tiembla El Trece: LAM crece y supera a Telenoche

En el primer mes del año, LAM se destacó por sobre el resto de los canales de América TV y se ubicó como lo más visto del canal. Es que el programa que comanda Ángel de Brito supo capitalizar el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, y logró cautivar a su audiencia.

A raíz de chimentos, primicias y griterío constante por parte de las "angelitas", el conductor logró ubicar su programa por encima de Telenoche según los datos de Kantar Ibope Media. A su vez, el periodista se jacta de los logros alcanzados compartiendo los números que marcan una amplia diferencia que se estira cada vez más por sobre el histórico noticiero central de El Trece.

Un dato no menor es que su panelista estelar Yanina Latorre se encuentra de vacaciones. Si bien en más de una ocasión fue contactada desde el programa para escuchar su opinión al respecto del escándalo protagonizado por el futbolista y las modelos, lo cierto es que el producto sin su presencia al aire consiguió destacarse por sobre el resto en lo que es su décima temporada.

Si bien se espera que el promedio general termine favoreciendo al ciclo informativo, es un hecho que no deja de ser una señal de alerta para Adrián Suar y las principales autoridades del canal. No obstante, es preciso destacar que no se trata de un episodio aislado sino que también ya ocurrió y al parecer podría llegar a convertirse en una tendencia.

