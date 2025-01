Tiembla El Trece: LAM se agranda y deja en ridículo a Telenoche

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MoskitaMuertaOk/status/1884398409622114586&partner=&hide_thread=false Es muy interesante lo que está pasando en la tele: ya no hay canales que de por sí marquen determinado número de rating. #LAM con pico de 5,4 puntos en América, que por lo general está tercero, por encima de ElTrece y a poco de Telefe. Hoy más que nunca el contenido es rey y la… pic.twitter.com/IXexneObYn — MOSKITA (@MoskitaMuertaOk) January 29, 2025



"Modo LAM": Ni Messi se pierde los chimentos

Si bien se espera que el promedio general termine favoreciendo al ciclo informativo, es un hecho que no deja de ser una señal de alerta paray las principales autoridades del canal. A su vez, es preciso destacar que no se trata de un episodio aislado sino que también ya ocurrió y al parecer podría llegar a convertirse en una tendencia.

Yanina Latorre en sus vacaciones aprovechó algunos días para pasar por Miami y fue en su paso por la ciudad estadounidense que visitó a Lionel Messi y su familia.

Posteriormente, habló con Ángel de Brito por su canal de streaming Bondi y contó detalles íntimos del encuentro con la figura de la Selección Argentina.

"Primero, limpio. Un olor a perfume que casi me desmayo. Vos no sabés lo divertido que es. Es un tipo normal, sabe todo el 'wandagate' obviamente. Le conté cositas, obviamente", comenzó detallando sobre el capitán de la Selección Argentina.

Y después reveló qué le escribió Antonela Roccuzzo cuando lo vio a su marido: "Cuando llegó a la casa me escribe Antonela y me dice: 'Llegó Leo en modo LAM, tiene todos los chismes'. Me cagué de la risa".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Una playa con piletas en Mendoza que pocos conocen

Aerolínea low cost ofrece pasajes por menos de $50.000

La película de 1 hora y 30 que no para de sumar visualizaciones

Se podrá sacar la licencia de conducir sin rendir examen: Quiénes son los beneficiados

Netflix tiene la miniserie de 6 capítulos que tenés que mirar cuanto antes