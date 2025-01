Yanina Latorre reveló el lado más chimentero de Messi: "Modo LAM"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bondi_liveok/status/1882196377029267743&partner=&hide_thread=false ¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO DE YANINA CON MESSI?



"Primero, limpio. Un olor a perfume que casi me desmayo. Vos no sabés lo divertido que es. Es un tipo normal, sabe todo el 'wandagate' obviamente. Le conté cositas, obviamente", comenzó detallando sobre el capitán de la Selección Argentina. Y luego reveló qué le escribió Antonela Roccuzzo cuando lo vio a su marido: "Cuando llegó a la casa me escribe Antonela y me dice: 'Llegó Leo en modo LAM, tiene todos los chismes'. Me cagué de la risa".