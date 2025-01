Chiche Gelblung se metió en la polémica y liquidó Wanda-Icardi-La China: "Pobre gente"

Son pobre gente, la verdad que me dan un poco de pena que necesiten eso permanentemente. Pero bueno, si vos no tenés otros recursos es lo que usás. Ellos tienen eso nada más, si los hace felices está bien, que lo hagan. Pero los hijos no tienen la culpa y están todos en una edad de formación, me parece gravísimo. Esa es la realidad, inevitablemente ellos en algún momento van a sufrir eso Son pobre gente, la verdad que me dan un poco de pena que necesiten eso permanentemente. Pero bueno, si vos no tenés otros recursos es lo que usás. Ellos tienen eso nada más, si los hace felices está bien, que lo hagan. Pero los hijos no tienen la culpa y están todos en una edad de formación, me parece gravísimo. Esa es la realidad, inevitablemente ellos en algún momento van a sufrir eso