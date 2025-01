Opositores gays disparan contra Milei, pero la comunidad LGTBQ+ pide que no politicen

Desde entonces, las críticas al Gobierno sobre el tema han sido recurrentes por parte del legislador, quien en las últimas horas estalló tras conocerse la noticia de que el Gobierno buscará eliminar -entre otras cosas- el cupo laboral para personas trans.

Mensaje para Milei y Adorni

En esta oportunidad, el descargo del diputado nacional se dio luego de las declaraciones del portavoz presidencial Manuel Adorni, quien fue consultado sobre la Ley de Cupos que el Gobierno pretende eliminar.

“La Ley de Cupos le quita la posibilidad a un hombre de tener un puesto que era más meritorio para él que para una mujer”.

"Si los hombres me aportan más valor, invitaré a todas las mujeres a retirarse y contrataré solo a hombres", dijo Adorni.

Al respecto, Ferraro salió con los tapones de punta y a través de sus redes sociales le dejó un mensaje a Manuel Adorni y al presidente Javier Milei.

"Los cupos no son un privilegio para ninguna persona en particular, sino una garantía para que los grupos y minorías históricamente excluidos puedan integrarse de manera justa y meritocrática", escribió Ferraro en su cuenta de X.

En un extenso mensaje, el diputado nacional explicó que en Argentina las medidas de acción positiva existen "para reparar una realidad de discriminación y sometimiento histórico sobre determinados grupos y minorías de la población". Y aclaró: "No buscan eliminar el mérito, sino garantizarlo, superando sesgos y prejuicios arraigados en la sociedad".

A su vez, describió que "aunque al Gobierno de turno no le agrade" hay derechos consagrados en la Constitución, y que se deben respetar a las minorías que han estado en desventaja históricamente, y que ahora, gracias a las leyes argentinas, tienen pleno goce de sus derechos.

"Los constituyentes de 1994 reconocieron estas desigualdades estructurales y, mediante el artículo 75, inciso 23, en consonancia con el histórico artículo 16, establecieron la obligación del Congreso y del Estado argentino de implementar medidas de acción positiva para revertir dichas desigualdades y garantizar la igualdad ante la ley en igualdad de condiciones", sentenció.

De todos modos, Ferraro (que forma parte de la comunidad atacada) no es el único que se manifestó en contra del Gobierno, sino que buena parte de la oposición salió a "pegarle" al Presidente y a repudiar contundentemente su posición respecto de ese grupo minoritario pero muy ruidoso en la Argentina.

El pedido de la comunidad LGBTQ+

Si bien la política aprovechó el discurso de Milei en Davos y su intención de eliminar el cupo laboral trans o la figura de femicidio para destruirlo mediáticamente y en redes sociales, y advertir que el Gobierno "va por los derechos de las minorías", un nutrido grupo de la colectividad LGBTQ+ hicieron un pedido explícito en la última manifestación que hicieron contra el Presidente: no politizar el tema.

La manifestación tuvo lugar en Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se convocó a una "asamblea LGBTQ+" para manifestarse contra los dichos y las políticas del mandatario nacional.

El objetivo de la protesta, además de hacer público el repudio a Milei, fue dar una respuesta colectiva a lo que consideraron expresiones con odio de género. "Basta, al closet no volvemos nunca más", fue una de las consignas de la movilización, que contó, además, con la presencia de militantes y dirigentes de distintos espacios políticos de la oposición.

Es allí donde un grupo sorprendió con un pedido; y con micrófono en mano le solicitó a la dirigencia política que colaboren desde otro lugar.

"Quiero hacer una propuesta: no quiero ver más banderas de partidos políticos en este tipo de convocatorias. No queremos más la bandera de La Cámpora, de la Izquierda Socialista, la bandera de cualquier partido, porque esto no es una convocatoria de partidos; esta es una convocatoria de les putes, de las travas...", pidió una de las oradoras de la asamblea.

Y siguió: "No podemos permitir que una vez más los partidos políticos se queden con la lucha que es de todes. Quiero proponer entonces que cooperar no es tomar la palabra cinco veces como organización política...".

El momento quedó capturado en un video que rápidamente se viralizó rápidamente en redes sociales.

