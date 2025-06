Gran Hermano cerró con polémica: Ganó otro uruguayo y estallaron las redes

Redes al rojo vivo: ganó otro uruguayo y los argentinos estallaron

Pero ojo, que no todos festejaron. En las redes sociales explotó la bronca del público argentino que no bancó para nada que otra vez gane un uruguayo. Los mensajes fueron filosos y no se guardaron nada: "Nuevamente somos el peor público de GH, buenas noches." O este otro que explotó en Twitter: "En el día más argentino ganó GH un uruguayo insulso (por segunda vez consecutiva) y no este tipazo patriota orgulloso de ser argentino."

Las críticas siguieron y no faltaron los memes ni las cargadas: "Le fallamos tanto al tipo que nos dio todo durante siete meses para hacer ganar a un uruguayo insulso, ex país" y el más cruel: "Mirá cómo apagaban la tele para no ver al insulso JAJAJA ex país merecen el rating por el piso."

image.png Las redes estallaron por la derrota del argentino Ulises y la victoria del uruguayo, por segunda vez seguida. Hubo memes, bronca y críticas al voto del público.

Esta fue la segunda final consecutiva con un extranjero del país oriental llevándose el premio (después de Bautista Mascia) y, claramente, eso no cayó bien. ¿Será que el público realmente banca a los propios o termina dejando que un foráneo se lleve el botín? Habrá que ver cómo se mueve la cosa para la próxima edición, que ya genera mucha expectativa y ganas de que se dé un cierre más “nacional”.

Mientras tanto, Gran Hermano 2025 dejó un montón para charlar: desde el nivel de competencia, las estrategias y hasta cómo se vive y se siente este formato que todavía puede levantar un rating tremendo en plena era de las redes y las plataformas.

