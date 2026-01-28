River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 2 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El Millonario hace su debut en el Monumental, ante un Lobo que viene envalentonado tras haber vencido a Racing en la primera fecha.
River 1-0 Gimnasia: el guante de Quintero y una roja temprana en el Monumental
River debuta con su gente en el Torneo Apertura 2026. Recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental.
20:50
Final del 1T
20:41
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Un tiro libre exquisito de Juanfer Quintero, a pura potencia y colocación
20:34
¡Que tiro libre metió Juanfer! VIDEO: Estupendo zurdazo y mejor respuesta de Insfrán para evitar un golazo del colombiano
20:22
Cómo es el bloque bajo de Gimnasia para aguantar con uno menos
20:13
TARJETA ROJA EN GIMNASIA (VIDEO): Durísimo planchazo de Panaro contra Fausto Vera
20:00
Comienza el partido
19:54
TV: Dónde ver River vs. Gimnasia
19:22
VIDEO: Así juega Kendry Paéz, la joya ecuatoriana que trajo River
19:05
"Que se vayan todos": el último River-Gimnasia fue la noche fatídica en que el Monumental se hartó (VIDEO)
18:50
El verdadero motivo por el que Kendry Paéz viene a River
-
18:36
Franco Armani se recuperó de su lesión pero no juega esta noche: las razones
18:15
Árbitro y VAR para el partido
18:08
18:05
Posibles formaciones en River y Gimnasia
Ambos equipos ganaron en sus respectivas presentaciones en el Torneo Apertura 2026. River venció 1-0 a Barracas Central con gol de Gonzalo Montiel, en un triunfo que podía ser previsible.
El batacazo inesperado fue el de Gimnasia, que superó a Racing por 2-1 y con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto, el hijo de Guillermo, que asombró a los ojos de todo el fútbol argentino.
El Lobo quiere que el piso sea la conseguido en el Clausura del semestre pasado, cuando llegó hasta semifinales -y cayó con Estudiantes-.
River está en busca de armar un equipo, ese que no encontró Marcelo Gallardo en todo el 2025 y tampoco en esos meses que dirigió en 2024. Con un mediocampo renovado, con Vera, Moreno y Galván, el Millonario baraja de nuevo para encontrar una estructura que le de resultados positivos.
