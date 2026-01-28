urgente24
River 1-0 Gimnasia: el guante de Quintero y una roja temprana en el Monumental

River debuta con su gente en el Torneo Apertura 2026. Recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental.

28 de enero de 2026 - 18:21

EN VIVO

River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 2 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El Millonario hace su debut en el Monumental, ante un Lobo que viene envalentonado tras haber vencido a Racing en la primera fecha.

Ambos equipos ganaron en sus respectivas presentaciones en el Torneo Apertura 2026. River venció 1-0 a Barracas Central con gol de Gonzalo Montiel, en un triunfo que podía ser previsible.

El batacazo inesperado fue el de Gimnasia, que superó a Racing por 2-1 y con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto, el hijo de Guillermo, que asombró a los ojos de todo el fútbol argentino.

El Lobo quiere que el piso sea la conseguido en el Clausura del semestre pasado, cuando llegó hasta semifinales -y cayó con Estudiantes-.

River está en busca de armar un equipo, ese que no encontró Marcelo Gallardo en todo el 2025 y tampoco en esos meses que dirigió en 2024. Con un mediocampo renovado, con Vera, Moreno y Galván, el Millonario baraja de nuevo para encontrar una estructura que le de resultados positivos.

Final del 1T

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Un tiro libre exquisito de Juanfer Quintero, a pura potencia y colocación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016658266474840351&partner=&hide_thread=false

¡Que tiro libre metió Juanfer! VIDEO: Estupendo zurdazo y mejor respuesta de Insfrán para evitar un golazo del colombiano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016656384704577777&partner=&hide_thread=false
Cómo es el bloque bajo de Gimnasia para aguantar con uno menos

Tras la expulsión, el Lobo se rearma en un 4-4-1.

TARJETA ROJA EN GIMNASIA (VIDEO): Durísimo planchazo de Panaro contra Fausto Vera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016651088997347475&partner=&hide_thread=false
Comienza el partido

TV: Dónde ver River vs. Gimnasia

El partido se transmite por TNT Sports Premium.

VIDEO: Así juega Kendry Paéz, la joya ecuatoriana que trajo River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2016603616702791895&partner=&hide_thread=false
"Que se vayan todos": el último River-Gimnasia fue la noche fatídica en que el Monumental se hartó (VIDEO)

El último encuentro entre River y Gimnasia La Plata, en noviembre de 2025, fue histórico para el Lobo y olvidable para el Millonario.

Gimnasia se impuso por 1-0 y volvió a ganar en el Monumental tras 20 años. El equipo de Marcelo Gallardo, que dejaba una pálida imagen en todo su año, sin jugar bien, afuera de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores, caía contra uno de los rivales más endebles del Torneo Clausura.

Al minuto 43' del segundo tiempo, el Monumental tronó. "Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrendsLatamX/status/1985353882843894145&partner=&hide_thread=false
El verdadero motivo por el que Kendry Paéz viene a River

Kendry Páez es el gran golpe del mercado para River. Este miércoles, se dio a conocer que el Millonario negoció con el Chelsea para que lo ceda por un año. "Chelsea lo cede a préstamo por un año y el club tendrá un derecho de vidriera de cara a una posible venta a futuro", anunció el periodista especializado en el mercado de fichajes, César Luis Merlo.

Paéz, de 18 años, es la joya de Ecuador. Lo compró el Chelsea cuando apenas tenía 16 años, y cuando fue mayor de edad se mudó a Inglaterra. Sin embargo, como les sucede a muchos futbolistas prematuros que se marchan a ligas top, el volante no encontró lugar.

Chelsea lo cedió entonces al Estrasburgo, club franquicia del grupo empresario dueño del Chelsea, pero a pesar de que sumó minutos tampoco logró demasiado rodaje. Con apenas 18 años, todavía le queda mucho por delante; pero el calendario no lo espera: a mediados de año está el Mundial 2026.

Paéz es una fija para Sebastián Beccaccece, que lo ha convocado en todas las últimas citaciones de Eliminatorias sudamericanas. Paéz fue, incluso, a la Copa América 2024. No es titular indiscutido, pero siempre es una alternativa en el banco de suplentes para el DT argentino. En vistas a la Copa del Mundo del año que viene, el futbolista sabe que necesita jugar. "Acepta venir porque ve que jugar en el Millonario será clave de cara al Mundial", dijo César Luis Merlo.

Lea en Golazo: Quién es Kendry Páez, la joya ecuatoriana que enloqueció a San Lorenzo y jugará en el Chelsea

Franco Armani se recuperó de su lesión pero no juega esta noche: las razones

Franco Armani estuvo ausente en los partidos amistosos de pretemporada de River, así como también en la primera fecha del Apertura, frente a Barracas Central. El arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho en las prácticas de verano en San Martín de los Andes, y estuvo algunas semanas afuera. Su lugar lo ocupo Santiago Beltrán, guardameta de la Reserva.

El campeón el Mundo llegó a recuperarse y podía estar disponible para el duelo vs. Gimnasia de La Plata de esta noche, pero una molestia lo volvió a marginar. Ya no en el gemelo, sino en el talón derecho. Beltrán vuelve a estar bajo los tres palos.

Lea en Golazo: River se quedó sin arquero: el error con Jeremías Ledesma que hoy sale caro

Árbitro y VAR para el partido

Pablo Dóvalo es el árbitro, y en el VAR estará Germán Delfino.

TV: Dónde ver River vs. GELP

El partido se transmite por TNT Sports Premium.

Posibles formaciones en River y Gimnasia

River: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Viña; Vera, Moreno, Galván; Quintero, Colidio, Driussi

Gimnasia: Insfrán; Steimbach, Giampaoli, Martínez, Torrejón; Max, Schelotto; Torres, Fernández, Panaro; Torres

