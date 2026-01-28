River 1-0 Gimnasia: el guante de Quintero y una roja temprana en el Monumental

Live Blog Post

El verdadero motivo por el que Kendry Paéz viene a River

Kendry Páez es el gran golpe del mercado para River. Este miércoles, se dio a conocer que el Millonario negoció con el Chelsea para que lo ceda por un año. "Chelsea lo cede a préstamo por un año y el club tendrá un derecho de vidriera de cara a una posible venta a futuro", anunció el periodista especializado en el mercado de fichajes, César Luis Merlo.

Paéz, de 18 años, es la joya de Ecuador. Lo compró el Chelsea cuando apenas tenía 16 años, y cuando fue mayor de edad se mudó a Inglaterra. Sin embargo, como les sucede a muchos futbolistas prematuros que se marchan a ligas top, el volante no encontró lugar.

Chelsea lo cedió entonces al Estrasburgo, club franquicia del grupo empresario dueño del Chelsea, pero a pesar de que sumó minutos tampoco logró demasiado rodaje. Con apenas 18 años, todavía le queda mucho por delante; pero el calendario no lo espera: a mediados de año está el Mundial 2026.

Paéz es una fija para Sebastián Beccaccece, que lo ha convocado en todas las últimas citaciones de Eliminatorias sudamericanas. Paéz fue, incluso, a la Copa América 2024. No es titular indiscutido, pero siempre es una alternativa en el banco de suplentes para el DT argentino. En vistas a la Copa del Mundo del año que viene, el futbolista sabe que necesita jugar. "Acepta venir porque ve que jugar en el Millonario será clave de cara al Mundial", dijo César Luis Merlo.

