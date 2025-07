Impresionante despedida a Ozzy Osbourne en Hollywood

En 2011 el artista detalló

Quiero asegurarme de que sea una celebración, no un festival de lágrimas, no quiero que se insista en los malos momentos. Vale la pena recordar que mucha gente solo ve miseria durante toda su vida. No quiero que mi funeral sea triste, sino un momento para decir gracias

"No ml importa la música del momento"

Honestamente, no me importa qué música pongan en mi funeral, puede ser un popurrí de Justin Bieber, Susan Boyle y We Are the Diddymen si eso los hace felices, aunque prefería que pusieran algún tema de The Beatles

Luego con ánimo de final positivo señaló

Quizá necesito un poco más de tiempo para pensarlo, pero probablemente algo de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band o Revolver. Definitivamente no quiero que suene mi maldito álbum de grandes éxitos. Nunca lo escucho, me daría vergüenza.

