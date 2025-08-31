China e India se acercan mientras buscan evitar la volatilidad de Donald Trump

image Reunión entre Jinping y Modi en la SCO el domingo 31/08. buscan mejorar las relaciones entre China e India.

Jinping dijo que las dos naciones deben trabajar juntas para mantener la paz en las regiones fronterizas y evitar que esa cuestión defina las relaciones generales, según publicó China Daily.

En 2020, un conflicto en la zona del Himalaya dejó soldados de ambos países muertos y las relaciones se enfriaron.

Jinping también agregó:

La elección correcta debería ser que China y la India sean amigos y vecinos que se ayuden mutuamente a tener éxito, y que el dragón y el elefante bailen juntos. La elección correcta debería ser que China y la India sean amigos y vecinos que se ayuden mutuamente a tener éxito, y que el dragón y el elefante bailen juntos.

"La cooperación entre nosotros está vinculada a los intereses de 2.800 millones de personas de nuestras dos naciones", dijo Modi, según el mismo medio.

Además, anunció que los vuelos directos entre ambos países se reanudarán en breve, luego de la suspensión en 2020.

La cumbre en China

El presidente chino, anfitrión del cónclave en Tianjin, resaltó que la SCO asume hoy mayores responsabilidades para garantizar la estabilidad regional y el desarrollo ante un mundo cada vez más incierto.

La cumbre busca impulsar la unidad entre sus miembros, reforzar al Sur Global y abogar por un avance en el trabajo colectivo.

Como parte de los resultados previstos, se espera la adopción de una declaración conjunta, una estrategia de desarrollo para la próxima década y documentos que promuevan cooperación en seguridad, economía y cultura.

Tianjin fue acondicionada con intensidad para este evento: flores decoran estaciones ferroviarias y plazas, y la ciudad recibe a delegaciones de Asia, Europa y África. La cumbre comenzó el domingo 31/08 y finalizará un día después, el lunes 01/09.

En términos prácticos, las autoridades locales de Asia Oriental destacaron la fortaleza del comercio regional: los lazos económicos entre China y países de la SCO alcanzaron US$ 890.000 millones en 2024, reflejando un dinamismo creciente en el intercambio, industrialización y cooperación entre ciudades hermanadas.

image Presidentes y representantes de todos los países posan para la foto oficial del SCO en Tianjin, China.

Además, la cooperación en energía limpia y sostenible —en sectores como hidroelectricidad, energía solar, eólica y nuclear— está en plena expansión dentro del bloque.

El evento también da señales claras del creciente protagonismo de la SCO en la configuración de un orden global multipolar. El bloque aspira a contrarrestar las instituciones occidentales mediante un modelo de cooperación inclusiva y diversificada.

De la cumbre participan 26 países (10 estados miembro, 2 estados observadores y 14 socios de dialogo). Todos juntos representan a la mitad de la población mundial y a alrededor de un 25% del producto bruto global.

Los diez estados miembro son China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, los últimos cuatro concentran la mayor cantidad de tierras raras del mundo.

