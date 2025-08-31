La esperada Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, por su sigla en inglés) celebra su edición más numerosa desde su fundación, congregando a líderes de diez países miembro bajo el lema del "verdadero multilateralismo". En medio de la guerra comercial comenzada por Donald Trump, China e India aprovechan para acercarse.
EL DRAGÓN Y EL ELEFANTE
China e India se acercan mientras buscan evitar la volatilidad de Donald Trump
Comenzó la cumbre de la SCO en China, en la que los 10 países miembro intentarán acercarse en materia de seguridad, alianzas políticas y relaciones comerciales.
Todos los ojos puestos en el acercamiento entre Modi y Jinping
Desde Nueva Delhi, el primer ministro Narendra Modi llegó a China por primera vez en siete años. En su estrecho encuentro con Xi Jinping, felicitó la presidencia china de la SCO y planteó la reanudación del peregrinaje al Kailash Mansarovar y el restablecimiento de vuelos directos entre ambos países, destacando la necesidad de gestionar la frontera con confianza y beneficio mutuo.
Jinping presentó un ambicioso plan de cuatro puntos para revitalizar las relaciones bilaterales: fortalecer la comunicación estratégica, intensificar la cooperación económica, expandir los intercambios culturales, y promover el multilateralismo en foros como la SCO.
Modi acogió positivamente estas propuestas, subrayando la convivencia pacífica, el respeto mutuo y un enfoque sensible para resolver diferencias.
En medio de la volatilidad que genera la política comercial de Estados Unidos, China e India, que siempre compitieron por atraer grandes fábricas y empresas, ahora se ven como potenciales socios comerciales que generen negocios con las reglas claras y estables.
Jinping dijo que las dos naciones deben trabajar juntas para mantener la paz en las regiones fronterizas y evitar que esa cuestión defina las relaciones generales, según publicó China Daily.
En 2020, un conflicto en la zona del Himalaya dejó soldados de ambos países muertos y las relaciones se enfriaron.
Jinping también agregó:
"La cooperación entre nosotros está vinculada a los intereses de 2.800 millones de personas de nuestras dos naciones", dijo Modi, según el mismo medio.
Además, anunció que los vuelos directos entre ambos países se reanudarán en breve, luego de la suspensión en 2020.
La cumbre en China
El presidente chino, anfitrión del cónclave en Tianjin, resaltó que la SCO asume hoy mayores responsabilidades para garantizar la estabilidad regional y el desarrollo ante un mundo cada vez más incierto.
La cumbre busca impulsar la unidad entre sus miembros, reforzar al Sur Global y abogar por un avance en el trabajo colectivo.
Como parte de los resultados previstos, se espera la adopción de una declaración conjunta, una estrategia de desarrollo para la próxima década y documentos que promuevan cooperación en seguridad, economía y cultura.
Tianjin fue acondicionada con intensidad para este evento: flores decoran estaciones ferroviarias y plazas, y la ciudad recibe a delegaciones de Asia, Europa y África. La cumbre comenzó el domingo 31/08 y finalizará un día después, el lunes 01/09.
En términos prácticos, las autoridades locales de Asia Oriental destacaron la fortaleza del comercio regional: los lazos económicos entre China y países de la SCO alcanzaron US$ 890.000 millones en 2024, reflejando un dinamismo creciente en el intercambio, industrialización y cooperación entre ciudades hermanadas.
El evento también da señales claras del creciente protagonismo de la SCO en la configuración de un orden global multipolar. El bloque aspira a contrarrestar las instituciones occidentales mediante un modelo de cooperación inclusiva y diversificada.
De la cumbre participan 26 países (10 estados miembro, 2 estados observadores y 14 socios de dialogo). Todos juntos representan a la mitad de la población mundial y a alrededor de un 25% del producto bruto global.
Los diez estados miembro son China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, los últimos cuatro concentran la mayor cantidad de tierras raras del mundo.
Más Noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
La Libertad Avanza pregunta a Javier Milei: ¿Quién paga la cuenta del 07/09?
Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores