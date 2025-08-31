China amenaza a Estados Unidos por castigar a tres empresas

Beijing considera que la revocación del estatus VEU afectará no solo a las empresas directamente involucradas, sino también al conjunto de la cadena de valor tecnológica mundial. Esta decisión podría causar un grave impacto negativo en la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro de semiconductores, en un momento en que la cooperación internacional es clave para poder aprovechar el impulso del sector.

Además, el gobierno chino instó a Estados Unidos a "corregir de inmediato sus malas acciones" y adoptar una postura que contribuya a la seguridad y estabilidad del comercio internacional. En caso contrario, advirtió que China tomará las "medidas necesarias" para proteger de forma firme los derechos e intereses legítimos de sus empresas, de acuerdo con el mismo medio.

Tensión entre China y Estados Unidos, ¿y Corea del Sur?

La medida estadounidense se enmarca en una creciente tensión tecnológica entre ambas potencias, con Washington apuntando a frenar el avance chino en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento y la fabricación de chips avanzados.

image Esta medida podría afectar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Corea del Sur.

La exclusión de empresas como Samsung y SK Hynix —ambas con sede en Corea del Sur pero con plantas clave en China— sugiere que la decisión también tiene implicaciones para terceros países y podría generar fricciones adicionales en la región.

Aunque hasta el momento no se han anunciado represalias concretas por parte de Beijing, la respuesta del Ministerio de Comercio sugiere que China está considerando una serie de contramedidas. Algunos analistas no descartan restricciones al acceso de empresas estadounidenses al mercado chino o la intensificación de las políticas de autosuficiencia tecnológica promovidas por el gobierno de Xi Jinping.

La revocación del estatus VEU, aunque de carácter técnico, representa un nuevo capítulo en la disputa comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, con posibles repercusiones para el equilibrio del ecosistema global de semiconductores.

