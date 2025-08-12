Histórico outlet cierra y revienta precios: 2x1 y zapatillas desde $50 mil

Las promociones abarcan desde indumentaria deportiva y urbana hasta accesorios y calzado de alta gama. La combinación de descuentos agresivos y stock limitado hace que muchos clientes aprovechen para adelantar compras de temporada o renovar el guardarropa.

Un cierre que marca el final de una era de compras

El Luxury Outlet se había convertido en un referente para quienes buscaban primeras marcas a precios accesibles, especialmente en un contexto de crisis económica. La noticia de su cierre generó sorpresa entre clientes habituales, que ahora apuran sus visitas para no perderse las últimas oportunidades.

luxury outlet

Con el reloj en cuenta regresiva, el Luxury Outlet vive sus últimos días y los compradores no quieren quedarse afuera. Si bien el cierre marca el fin de un espacio icónico, los descuentos actuales lo convierten en una oportunidad irrepetible.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas

Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente

Franco Colapinto recibió la peor noticia sobre su futuro en la Fórmula 1