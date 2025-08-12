Últimos días para aprovechar las liquidaciones de un icónico outlet que cierra sus puertas para siempre. Hay 2x1 en indumentaria, zapatillas desde $50 mil y descuentos de hasta el 50% en primeras marcas. El reconocido Luxury Outlet, famoso por ofrecer productos nacionales e internacionales de primeras marcas a precios reducidos, anunció su cierre definitivo.
Histórico outlet cierra y revienta precios: 2x1 y zapatillas desde $50 mil
Con el reloj en cuenta regresiva, el Luxury Outlet vive sus últimos días y los compradores no quieren quedarse sin los tentadores descuentos.
El comercio iba a cerrar sus puertas al público el domingo 10 de agosto, sin embargo, extendieron la fecha hasta el 17 de agosto para aprovechar el día del niño. Los descuentos son los siguientes:
- 2x1 en indumentaria
- Zapatillas desde $50.000
- 50% en la segunda unidad
- Cuotas sin interés en la mayoría de los locales
Ubicado en Tribuna Plaza, Av. del Libertador 4401, el local abre de martes a domingo de 12:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita. Cuenta con estacionamiento pago, patio de comidas y es pet friendly, lo que lo convierte en un plan ideal para familias y grupos de amigos.
Marcas internacionales con descuentos únicos
Entre las firmas presentes se destacan Adidas, Asics, Cardon, Cher, Columbia, Fila, Forever 21, Garcon García, H&M, Kosiuko, Legacy, Levi’s, Reebok, Topper y Wanama, entre otras.
Las promociones abarcan desde indumentaria deportiva y urbana hasta accesorios y calzado de alta gama. La combinación de descuentos agresivos y stock limitado hace que muchos clientes aprovechen para adelantar compras de temporada o renovar el guardarropa.
Un cierre que marca el final de una era de compras
El Luxury Outlet se había convertido en un referente para quienes buscaban primeras marcas a precios accesibles, especialmente en un contexto de crisis económica. La noticia de su cierre generó sorpresa entre clientes habituales, que ahora apuran sus visitas para no perderse las últimas oportunidades.
Con el reloj en cuenta regresiva, el Luxury Outlet vive sus últimos días y los compradores no quieren quedarse afuera. Si bien el cierre marca el fin de un espacio icónico, los descuentos actuales lo convierten en una oportunidad irrepetible.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas
Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente
Franco Colapinto recibió la peor noticia sobre su futuro en la Fórmula 1