El famoso outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $40.000

Este outlet ubicado en Buenos Aires es de los más visitados por sus descuentos en ropa y zapatillas de marca. No te lo pierdas.

12 de agosto de 2025 - 09:04
Buenos Aires tiene un outlet imperdible con descuentos que todos quieren aprovechar. El mismo posee buenas marcas de indumentaria y calzado en un mismo lugar, con lo cual es de los más completos y con mayor oferta. No te vas a querer perder las promociones.

En este outlet vas a poder encontrar zapatillas a muy buenos precios y además la oportunidad de tener cuotas sin interés. Lo mejor de todo es que hay una amplia selección de talles y modelos para que encuentres tu favorito sin gastar una fortuna.

El outlet de Buenos Aires que es furor

El outlet Distrito Arcos tiene Adidas, Nike y Puma con unos descuentos que tenés que aprovechar ya. Las tres marcas deportivas más usadas enloquecieron con unos precios muy buenos en calzado que no vas a encontrar en otro lugar.

Adidas tiene zapatillas deportivas a menos de $50.000, mientras que Puma ofrece modelos para el día a día mucho más casuales por $40.000. Sin duda es ideal para aprovechar porque muchos de ellos no piden monto mínimo para acceder a cuotas sin interés.

Nike tiene valores más altos, pero podés encontrar buenos modelos a menos de $80.000. Sin duda es cuestión de ir y buscar talles hasta encontrar lo que más te convenga. Es un outlet muy grande con muchas marcas, ideal para un día de compras.

