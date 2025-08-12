Los reintegros en supermercados están más en auge que nunca y muchos bancos, además de billeteras virtuales, ofrecen descuentos muy tentadores para ahorrar todos los meses. Una oportunidad para llenar el changuito sin gastar de más. No dudes en aprovecharlas.
Descuentos en supermercados: cómo ahorrar con reintegros de bancos y billeteras
Hoy en día hay varios bancos y billeteras que ofrecen descuentos en distintos supermercados. Podés acceder a promos en Coto, Jumbo, Día, Vea, Carrefour y también diferentes mayoristas. Lo mejor es que el reintegro muchas veces es en el acto.
Ahorrar en el supermercado: grandes descuentos
Banco Nación a través de su aplicación BNA+ y combinado con MODO ofrece un 30% de reintegro todos los miércoles, con un tope de $12.000 por semana. El pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard y los supermercados adheridos con Jumbo, Vea, Coto, Carrefour y Día.
Mercado Pago también ofrece un reintegro muy tentador. Los lunes tiene promoción en Vea y los martes en ChangoMás. Eso no es todo, porque también ofrece promoción en Coto los fines de semana. Lo mejor es que en muchos de ellos no hay tope de gasto.
Ualá, por su parte, ofrece reintegro en Coto los lunes con un 25%. Este tiene un tope de $15.000 mensual, con lo cual también es bueno para aprovechar en compras más chicas. Todos estos beneficios son imprescindibles para ahorrar durante el mes.
