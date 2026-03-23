Lo que dejó la Argentina Week en Wall Street

La apuesta ya no estaría centrada únicamente en una economía que intenta salir de una crisis recurrente, sino en una gestión que busca rediseñar reglas estructurales y construir previsibilidad, un activo que en la Argentina siempre cotizó caro.

Los bancos interesan por lo que todavía no pasó

Global X también coloca al sistema financiero entre los capítulos más atractivos. La razón no pasa sólo por la solidez relativa de los bancos argentinos, a los que define como rentables, líquidos y bien capitalizados pese a años de inestabilidad, sino por el enorme margen de expansión que todavía tiene el negocio financiero local.

El informe remarca que el crédito representa apenas cerca de 12% del PBI y que las hipotecas siguen por debajo de 1%, niveles extremadamente bajos incluso frente a otros mercados emergentes. El informe remarca que el crédito representa apenas cerca de 12% del PBI y que las hipotecas siguen por debajo de 1%, niveles extremadamente bajos incluso frente a otros mercados emergentes.

En términos de inversión, ese atraso deja abierta una ventana considerable para el desarrollo del crédito, la profundización del mercado de capitales y la expansión de actividades ligadas a fintech, pagos digitales y banca abierta, siempre que la estabilización macro no se interrumpa.

Vaca Muerta aparece como el gran imán de dólares

Dentro de los sectores productivos, la energía sobresale como uno de los pilares más contundentes de la tesis alcista. Global X ubica a Vaca Muerta entre los recursos energéticos más importantes del planeta y proyecta que la producción supere 1 millón de barriles equivalentes por día en 2025, con capacidad para llegar a 1,5 millones hacia 2030.

La cifra que más impacto genera en el mercado es otra, porque la firma estima que, con mejoras de infraestructura, la Argentina podría generar entre US$40.000 millones y US$50.000 millones anuales en exportaciones energéticas dentro de la próxima década. La cifra que más impacto genera en el mercado es otra, porque la firma estima que, con mejoras de infraestructura, la Argentina podría generar entre US$40.000 millones y US$50.000 millones anuales en exportaciones energéticas dentro de la próxima década.

A eso se suma un volumen de inversiones planificadas superior a US$100.000 millones, un número que explica por qué el negocio energético se consolidó como uno de los grandes motores del renovado interés externo.

Agro y minería completan el trípode que mira Wall Street

El agro reaparece en el informe con una lógica muy distinta a la de otros años. Global X entiende que la normalización de políticas permite que el productor vuelva a operar como empresa y no como actor obligado a usar granos como refugio de valor frente al desorden macro. Bajo ese marco, la firma destaca tres ventajas concretas, infraestructura de procesamiento de nivel internacional, productores altamente eficientes y costos logísticos en torno a 40% más bajos que en Brasil y en Estados Unidos.

La minería, por su parte, también gana protagonismo en la tesis de inversión. La minería, por su parte, también gana protagonismo en la tesis de inversión.

La gestora considera que la Argentina se está afirmando como un destino cada vez más atractivo para proyectos de gran escala gracias a la calidad geológica, a un clima regulatorio más amigable y a un mayor alineamiento político en torno a la necesidad de atraer capital.

En ese esquema, el RIGI aparece como una pieza clave porque promete 30 años de estabilidad regulatoria, beneficios tributarios y protección de capital, con la ambición de convertir al país en un jugador de peso en cobre y otros minerales críticos.

Los montos que siguen de cerca los grandes fondos

La apuesta de Global X no se agota en el potencial sectorial. El informe también pone sobre la mesa cifras concretas que ayudan a dimensionar la escala del interés. Según la firma, ya se habrían aprobado cerca de US$26.000 millones en 12 proyectos, mientras otros US$50.000 millones permanecen en carpeta.

A la vez, el reporte menciona iniciativas orientadas a captar unos US$117.000 millones de capital informal, un objetivo ambicioso que, de concretarse siquiera en parte, podría cambiar la profundidad financiera del país. A la vez, el reporte menciona iniciativas orientadas a captar unos US$117.000 millones de capital informal, un objetivo ambicioso que, de concretarse siquiera en parte, podría cambiar la profundidad financiera del país.

La gestora suma además otros factores que fortalecen la tesis positiva, como el crecimiento del ecosistema tecnológico, la agenda de desregulación y una mayor cercanía geopolítica con Estados Unidos, especialmente en sectores vinculados a energía, minerales críticos y cadenas industriales estratégicas.

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