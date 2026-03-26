Fuego generalizado: Arde Medio Oriente, el Conurbano, Manuel Adorni y la eutanasia

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España, uno de los pocos países en el mundo que avalan legalmente la práctica de eutanasia, se volvió el foco de atención por el caso de Noelia Castillo. La joven de 25 años y en condición de parapléjia, solicitó el suicidio asistido para terminar con su sufrimiento.

A nivel estadístico, los registros españoles más recientes datan el 2024, uno de los primeros años de la puesta en funcionamiento de la eutanasia legal. Durante ese periodo, el Estado español autorizó la muerte asistida de 426 personas sobre más de 900 presentaciones.

Esos fallecimientos fueron facilitados por fondos de la salud pública destinados a tal fin.