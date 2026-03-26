Fuego generalizado: Arde Medio Oriente, el Conurbano, Manuel Adorni y la eutanasia

JUEVES 26 DE MARZO DE 2026. La guerra en Medio Oriente se lleva las luces globales del jueves con el ataque de Israel al bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz. Con la confirmación del premier Benjamin Netanyahu, fuerzas israelíes informaron la eliminación de un importante comandante persa que ejecutaba gran parte de las acciones de presión en esa zona del Golfo, con especial efecto en el mercado energético y del petróleo.
Brasil recibe a otra automotriz china para fabricar en su territorio
El presidente brasileño celebró el inicio de la producción de Changan en el país. Todo ello en el marco de un fuerte desembarco de marcas desde ese país asiático.
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