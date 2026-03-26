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Fuego generalizado: Arde Medio Oriente, el Conurbano, Manuel Adorni y la eutanasia

El fuego consumió una fábrica de pintura en Moreno. También arde Medio Oriente.&nbsp;

El fuego consumió una fábrica de pintura en Moreno. También arde Medio Oriente. 

IMAGEN ILUSTRATIVA
El fuego consumió una fábrica de pintura en Moreno. También arde Medio Oriente.&nbsp;

El fuego consumió una fábrica de pintura en Moreno. También arde Medio Oriente. 

IMAGEN ILUSTRATIVA

El fuego domina la agenda del jueves. Recrudece la guerra en Medio Oriente. Varios incendios en el Conurbano. Manuel Adorni hace equilibrio. España discute la eutanasia.

26 de marzo de 2026 - 14:17

EN VIVO

JUEVES 26 DE MARZO DE 2026. La guerra en Medio Oriente se lleva las luces globales del jueves con el ataque de Israel al bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz. Con la confirmación del premier Benjamin Netanyahu, fuerzas israelíes informaron la eliminación de un importante comandante persa que ejecutaba gran parte de las acciones de presión en esa zona del Golfo, con especial efecto en el mercado energético y del petróleo.

En Argentina, el Conurbano quedó bajo fuego nuevamente por el estallido de una fábrica de pintura en Moreno. El suceso llegó pocas horas después de la detonación de un depósito de garrafas en Merlo, provocando un serio deterioro en el aire de la zona y numerosos daños materiales registrados.

Mientras tanto, la Casa Rosada también registra calor, pero en este caso político. Con Manuel Adorni bajo foco, la Justicia avanza en la investigación sobre el fondeo de viajes que el jefe de Gabinete ejecutó recientemente en el exterior bajo contratos polémicos.

Por último, desde España se desató un intenso debate sobre la eutanasia a partir del caso de Noelia Castillo. La joven de 25 años fue autorizada a una muerte asistida para este jueves (26/3) en un caso que se viralizó por su particularidad y reinstaló un tema taboo en muchas sociedades.

Esto pasa en el vivo de la tarde en Urgente24:

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Brasil recibe a otra automotriz china para fabricar en su territorio

El presidente brasileño celebró el inicio de la producción de Changan en el país. Todo ello en el marco de un fuerte desembarco de marcas desde ese país asiático.

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Principales precios de la energía ahora

  • Crudo WTI: 95 USD el barril.
  • Crudo Brent: 109 USD el barril.
  • GNL: hasta 30 USD el MMBtu.
  • Nafta súper en Argentina: hasta 2.000 pesos el litro.
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Se complica la imagen de Javier Milei

La imagen negativa de Javier Milei supera el 60% en marzo, según la encuesta que la consultora brasileña Atlas Intel, que expone que el Presidente se encuentra en su mayor momento de fragilidad frente a la opinión pública desde que asumió el poder.

El sondeo fue realizada para Bloomberg, la agencia de noticias financieras, muy influyente en los mercados.

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Casa Rosada baja cuadros de Perón y Evita

En una decisión que combina argumentos técnicos con fuerte carga simbólica, el Gobierno nacional ordenó retirar de la Casa Rosada una réplica del histórico cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, ubicado en la antesala del Salón Eva Perón. La medida se tomó en medio de semanas políticamente intensas y abre un nuevo capítulo en la disputa cultural que impulsa la gestión libertaria.

La orden partió de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, e incluyó también el retiro de un ploteo del glaciar Perito Moreno inspirado en la obra del artista Helmut Ditsch, que se encontraba en el mismo pasillo del ala noreste del primer piso.

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Manuel Adorni, bajo más y más presión

Oscar Zago, líder del bloque MID (Movimiento Integración y Desarrollo) y ex jefe del bloque La Libertad Avanza, pidió desde el canal LN+ (no desde C5N) la renuncia inmediata de Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

En contexto: en teoría, Zago es uno de los legisladores que ha acompañado al oficialismo en votaciones decisivas en la Cámara Baja, es un disidente pero no un enemigo de los Milei.

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Datos de la eutanasia en España

España, uno de los pocos países en el mundo que avalan legalmente la práctica de eutanasia, se volvió el foco de atención por el caso de Noelia Castillo. La joven de 25 años y en condición de parapléjia, solicitó el suicidio asistido para terminar con su sufrimiento.

A nivel estadístico, los registros españoles más recientes datan el 2024, uno de los primeros años de la puesta en funcionamiento de la eutanasia legal. Durante ese periodo, el Estado español autorizó la muerte asistida de 426 personas sobre más de 900 presentaciones.

Esos fallecimientos fueron facilitados por fondos de la salud pública destinados a tal fin.

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Argentina bajo estrés automotor por la nueva dinámica

La multiplicación de noticias de suspensiones y retiros en las automotrices de Argentina dispararon distintos análisis sobre la realidad local de la industria. Con una merma notoria en la producción en el primer bimestre de 2026 (30,1% según ADEFA), los fabricantes locales comenzaron a reaccionar con reacomodamientos de sus esquemas y el temor por la estabilidad de los puestos de trabajo fue en aumento.

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Turbulencia para Manuel Adorni

Agustín Issin, el broker de vuelos que le facturó a Marcelo Grandio el viaje de regreso desde Punta del Este que Manuel Adorni hizo en un avión privado en el fin de semana largo de Carnaval declaraba este jueves en calidad de testigo en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete.

Según trascendió, Issin Hansen se presentó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por iniciativa propia.

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Karina vs. Santiago

La interna en la cima del Gobierno suma un nuevo capítulo y ya no se disimula. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió avanzar con una jugada clave en el Congreso que impacta de lleno en el corazón del poder: la Inteligencia.

Su apuesta es impulsar al diputado Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el órgano encargado de controlar a la SIDE. Se trata de un movimiento que, lejos de ser técnico, tiene una lectura política directa: recortar margen de acción al asesor presidencial Santiago Caputo.

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Polémica por la eutanasia de Noelia Castillo

Noelia Castillo Ramos está a una hora de recibir la eutanasia en España. El procedimiento será a las 18:00 horas de este jueves 26 de marzo de 2026. Hace apenas un momento, un famoso músico le ha hecho un ofrecimiento urgente a la joven de 25 años para que posponga su decisión.

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