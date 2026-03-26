En ese contexto, James Rhodes se ofreció a cubrir "todos los gastos" que la joven necesite hasta que se sienta "capaz de tomar esta decisión desde un lugar más tranquilo".

Eutanasia de Noelia Castillo Famoso hace ofrecimiento de última hora James Rhodes Urgente24 James Rhodes, músico británico.

El mensaje James Rhodes a Noelia Castillo Ramos

He aquí el mensaje completo de James Rhodes a Noelia Castillo Ramos antes de que se le practique la eutanasia a la joven española. Esto fue lo que escribió en su cuenta de Instagram:

"Dado que la madre de Noelia leyó uno de los mensajes que le envié ayer en la televisión, me pareció apropiado compartirlo aquí. Noelia, si por algún milagro estás leyendo esto, te ruego que te pongas en contacto conmigo (tus padres y su abogado tienen mis datos).

Esto no tiene nada que ver con religión ni política, con tu familia ni tus finanzas. No me atrevería a decirte que tu decisión (y es enteramente tuya) es incorrecta. Simplemente se trata de proporcionarte algunas herramientas que puedan ayudarte a tomar una decisión tan permanente y definitiva desde un lugar de relativa tranquilidad en lugar de un dolor físico y emocional extremo.

Ambos compartimos muchas similitudes y yo también he dedicado mucho tiempo a investigar formas legales y no tan legales de terminar con mi vida. Ese tiempo ahora parece un mundo aparte.

Querido decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites hasta que te sientas capaz de tomar esta decisión desde un lugar un poco más tranquilo. Te prometo que es posible.

Y te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios ojos si existe otra opción. Estoy aquí cuando quieras querida. Si no creyera al 100% que hay un camino a seguir, no estaría escribiendo esto.

Con amor, James".

Embed - Noelia Castillo, la joven parapléjica de Barcelona, anuncia que recibirá la eutanasia | EL PAÍS

Noelia Castillo Ramos: Qué le pasó

En Urgente24 contamos que, todo comenzó cuando la Generalitat Valenciana determinó que Noelia se encontraba en situación de desamparo por graves conflictos familiares.

La solución institucional fue ingresarla en un centro de recepción de menores en Castellón. Lo que debía ser un refugio se convirtió en el escenario de una agresión sexual múltiple perpetrada por tres jóvenes del mismo centro.

Este episodio, sumado a una violación previa por parte de su expareja, devastó su salud mental. Su defensa señaló reiteradamente la figura legal de culpa in vigilando: el Estado incumplió su deber de vigilancia sobre una menor bajo su tutela.

El 4 de octubre de 2022, días después de la agresión en el centro tutelado, Noelia se arrojó desde un quinto piso. Sobrevivió, pero el impacto le provocó una lesión medular completa e irreversible. Desde entonces vive en silla de ruedas, con dolores neuropáticos crónicos que ningún tratamiento logró mitigar.

A eso se suman diagnósticos psiquiátricos severos: Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).

La Justicia española avaló su eutanasia cuando la joven tenía 23 años. Finalmente, este jueves 26 de marzo de 2026 recibirá la muerte asistida.

Su historia no sólo ha conmovido, también ha generado debate.

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