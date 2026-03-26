Casa Rosada sin Perón ni Evita: El Gobierno retiró los cuadros y evalúa poner a Messi

Actualmente, el original se encuentra en exhibición en el Museo de Casa Rosada.

Qué podría reemplazar los cuadros de Juan Domingo Perón

Tras la remoción, las paredes del pasillo quedaron vacías y el Gobierno ya analiza alternativas para ocupar ese espacio. Entre las opciones aparece la posibilidad de colocar retratos de próceres argentinos como Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi o Julio Argentino Roca.

Sin embargo, la alternativa que más fuerza tomó en las últimas horas es la de incorporar una imagen del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, Lionel Messi, una figura con alto consenso social.

En paralelo, también se evalúa reemplazar el paisaje del glaciar por una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino. La elección no sería casual: dentro del Ejecutivo la vinculan con la cercanía del espacio vacío al despacho del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de Posadas, Misiones.

El trasfondo cultural y político

La decisión no ocurre en el vacío. Se inscribe en una serie de medidas similares adoptadas por el Gobierno en los últimos meses, en el marco de una estrategia que busca redefinir símbolos en espacios estatales.

En 2024, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, avanzó con un “proceso de reordenamiento” que implicó retirar afiches, fotos y bustos de Eva Perón y del expresidente Néstor Kirchner de oficinas de ANSES.

La lógica continuó en febrero de 2025, cuando se removió la gigantografía ubicada en el predio de la exESMA que mostraba a Kirchner durante el acto del 24 de marzo de 2004, cuando ordenó bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. Esa decisión fue tomada por la Secretaría de Derechos Humanos, entonces a cargo de Alberto Baños.

La reacción del mundo artístico

En paralelo, el artista Helmut Ditsch —autor de la obra inspirada en el Perito Moreno retirada del pasillo— había cuestionado recientemente al Gobierno por su intención de modificar la Ley de Glaciares.

En una carta abierta, el pintor advirtió: “La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de una decisión crucial”.

Restauración y destino de las obras

Desde el Ejecutivo aseguraron que las piezas retiradas serán preservadas y enviadas al Museo del Bicentenario, donde quedarán bajo resguardo para su conservación.

Un procedimiento similar ya se había aplicado sobre la obra original de Ayrinhac, que en 2020 fue sometida a estudios técnicos y de laboratorio en el marco de un convenio de restauración patrimonial.

Una señal política

La decisión de retirar los cuadros también se interpreta como parte de la “batalla cultural” que impulsa el presidente Javier Milei, con una postura crítica hacia el kirchnerismo y el peronismo.

En esa línea, el propio mandatario expresó recientemente: “Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, en una frase que sintetiza su posicionamiento político.

Así, más allá de los argumentos técnicos, el movimiento en la Casa Rosada vuelve a poner en discusión qué símbolos representan hoy al Estado y quién define esa narrativa.

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