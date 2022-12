Hallan muerto a un excombatiente, investigan sus match en Tinder

image.png El dolor en las redes tras la muerte de Daniel Alfredo Rusticane. (Foto: Facebook).

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios de La Matanza, Karina Licalzi, quien solicitó un procedimiento de autopsia para determinar las causas del fallecimiento, todavía el hecho no estaba caratulado este domingo a la tarde.

Según informó Télam, los resultados preliminares indicaron que Daniel tuvo un accidente cardiovascular aunque todavía se esperan los peritajes toxicológicos, ordenados por la fiscal, para ver si consumió o recibió algún tipo de droga que pudo haber desencadenado la muerte.

Una fuente oficial comentó a Télam:

Por el momento no contamos con indicios de que haya existido un homicidio. Sin embargo, los demás delitos se continuarán investigando ya que fueron cometidos aprovechando la situación del fallecimiento no traumático de esta persona. Por el momento no contamos con indicios de que haya existido un homicidio. Sin embargo, los demás delitos se continuarán investigando ya que fueron cometidos aprovechando la situación del fallecimiento no traumático de esta persona.

Las estafas más comunes en las app de citas

Tinder es una aplicación de citas, encuentros e incluso se le puede considerar como una red social. Con ella se puede chatear y conseguir una cita con personas con gustos en común o entre quienes se han seleccionado mutuamente.

image.png

La cuenta tiene más de 75 millones de usuarios mensuales, 10 millones de suscriptores y más de 70 mil millones de “match” en 10 años de existencia, haciendo de la plataforma la más popular en su tipo a nivel mundial.

Según la empresa de ciberseguridad Eset, cuando los usuarios se sienten cómodos y seguros utilizando una aplicación, los cibercriminales aprovechan eso para colocar sus trampas y robar los datos o el dinero de los usuarios.

Algunas de las estafas más comunes son:

Perfiles falsos

Suele ser la más básica o común. Los delincuentes crean perfiles falsos y esperan que alguien haga match para comenzar a hablar. Una vez en contacto, buscan obtener el número de teléfono de la víctima para, supuestamente, poder conocerse mejor. Luego de eso, para ellos es más fácil encontrar los perfiles de las redes sociales, roban sus fotos y recopilan datos.

Catfishing

Esta forma de engaño por internet es el más conocido de todos, incluso tuvo su propio programa de televisión en el que se desenmascararon impostores. Los autores de este tipo de mentiras no siempre están motivados por el dinero, ya que suelen ser personas necesitadas de atención y compañía o incluso presentar trastornos mentales.

Por lo general, crean un cuenta falsa de tinder usando las fotos e información personal de otro usuario en la web, suele ser gente muy atractiva a la que se le roban las fotos de las redes sociales para estos cometidos.

Sextorsión

Las aplicaciones de citas se han prestado para que algunas personas decidan mantener sexo virtual con quienes han hecho match, les envían fotos sugerentes, sin ropa o haciendo cualquier otra cosa que genere atracción al receptor. El inconveniente se presenta cuando la persona es amenazada y le exigen dinero a cambio de no viralizar el contenido que se ha enviado.

