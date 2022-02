Tinder, Generación Zoe, Cositorto, Atlas y Valeria

Julia Banim, del periódico inglés Daily Mirror, entrevistó a Valeria para conocer cómo fue que, estando en Múnich, ella sospechó que el israelí Leviev/Hayut no era de fiar, y así pudo zafar de la emboscada en la que otras mujeres cayeron. Ella reveló que, mirando las fotografías del estafador, "Mi primer pensamiento fue 'los millonarios no están mostrando su dinero en Tinder... porque no es necesario'. Así que tenía curiosidad por ver cómo era en realidad".