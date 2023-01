Combustibles: El fin de semana, cambia la quincena... y los precios

El Gobierno resolvió aplicar el incremento al impuesto a los combustibles líquidos Se acerca la segunda quincena de enero, y el retoque en los precios de los combustibles.

Asimismo, reconoció que los principales ingresos de la compañía provienen de la venta de naftas y gasoil, ya que actualmente no está exportando petróleo. En ese marco, aseguró además que la política de precios seguirá manteniéndose en línea con la responsabilidad asumida, ante la situación económica que atraviesa el país.

Por su parte, y también desde el interior del país, Miguel De Paoli, expendedor de combustible de la empresa Shell en Barranqueras, sostuvo: "No tenemos fecha exacta, pero calcúlale esto se va a dar el fin de semana. No dieron una fecha exacta, pero se comentó que en la primer quincena no. Si ocurre se dará entre domingo y lunes".

Y argumentó:

En realidad, pueden aumentar mañana o pasado, cuando ellos quieren no hay ninguna limitación más que la que se imponga uno mismo, pero en base a las declaraciones que se hicieron mi intuición me dice que será entre el 15 y 16, tampoco lo van a patear más de eso porque saben tienen que aumentar En realidad, pueden aumentar mañana o pasado, cuando ellos quieren no hay ninguna limitación más que la que se imponga uno mismo, pero en base a las declaraciones que se hicieron mi intuición me dice que será entre el 15 y 16, tampoco lo van a patear más de eso porque saben tienen que aumentar

En esa línea, De Paoli recordó que en febrero también habrá un incremento del 4% y que en el mes de marzo finalizará con un 3,8%. "Después habrá que esperar en abril, mayo y junio, donde vamos a ver que pauta fija el Gobierno, pero lo que si te puedo decir es que vamos a tener un sendero de precios de acá a diciembre del 2023", cerró.

Más noticias de Urgente24

Nouriel Roubini: "La situación es mucho más grave que en la Gran Recesión"

Proyecto de Juicio a la Corte: Los 4 supremos al banquillo de los acusados

Alberto Fernández le 'caminará' la CABA a Rodríguez Larreta

La 'minuta' que podría llevar al arresto de Jair Bolsonaro