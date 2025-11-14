Todo bien con Claudio Úbeda, gente, pero Scaloni hay uno solo...

image Lógicamente, nadie daba ni dos pesos por Scaloni. Su éxito es el puño apretado de un país.

Boca Juniors y Claudio Úbeda: diagramando el 2026

Toca hablar del Sifón, aquel que le empezó a devolver cierta alegría a los hinchas del Club Atlético Boca Juniors y a quien le ofrecerían mantener su cargo en 2026.

Úbeda es la continuación del fallecido Miguel Ángel Russo, quien había firmado, en junio de 2025, previo al viaje de la delegación xeneize rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, un vínculo que lo unía hasta diciembre de 2026. Luego del lamentable hecho ocurrido el pasado 8 de octubre, su ex ayudante de campo heredó el puesto.

image Claudio Úbeda, Leandro Paredes y un emocionante homenaje a Miguel Russo.

"La idea es esperar a que el equipo cierre su participación en este 2025 y recién ahí, sin apuros y con la tranquilidad que marca la agenda, Román se sentará a hablar con el cuerpo técnico para confirmarlos para lo que viene. Como están las cosas hoy, ambas partes coinciden en dos puntos: que no hay urgencia y que quieren continuar con este proceso el año que viene", indicó el periodista partidario Tato Aguilera, en la web de TyC Sports, este viernes de 14 de noviembre.

Augusto César, profesional de la información que cubre la diaria del club de La Ribera, había dicho el pasado 11 de octubre lo siguiente: "Claudio Ubeda será el DT de Boca hasta fin de año. Riquelme confía en el CT que tenía Russo".

Si bien la información del 'Emperador' era en el corto plazo, la racha de tres victorias seguidas (Barracas Central, Estudiantes de La Plata y River), sumado a la clasificación obtenida a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por haber triunfado en el Superclásico, la unión que se percibe en el grupo y los elogios de Leandro Paredes, el líder futbolístico y motivacional de este Boca, catapultan a Claudio Úbeda para hacerse cargo del primer equipo del CABJ de aquí en más.

No hay indicios de que el presidente Juan Román Riquelme esté en busca de otro director técnico. Ya pasaron muchos por la silla eléctrica durante su rol dirigencial (ocho en seis años, y nueve si contamos al Sifón) y la mayoría de ellos fracasó. Más allá de los logros en el corto plazo que consiguió Úbeda, tiene un perfil que gusta puertas adentro (maleable, dócil, tímido...).

Acerca de Claudio Úbeda y las comparaciones...

Las comparaciones son odiosas. Partamos de esa base. ¿A quién le gusta que lo comparen con un/a hermano/a cuando saca peores calificaciones en la escuela? ¿o quién se aguanta que lo comparen con un colega de trabajo en una empresa...?

En ese sentido, hay un empecinamiento desenfrenado por buscar comparaciones y trazar paralelismos entre Claudio Úbeda y Lionel Scaloni. De parte del periodismo deportivo y de la gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/federicobulos/status/1989044314177986948&partner=&hide_thread=false Gracias Leandro Paredes por confirmar lo que dije el 28/10



F90 @ESPNArgentina pic.twitter.com/I7zQ1ZDEnG — Federico Bulos (@federicobulos) November 13, 2025

Y hasta de los propios jugadores de Boca... atentos a lo que dijo Paredes en el media day de este miércoles 12 de noviembre en Boca Predio:

Claudio Úbeda nos pide algo muy parecido a lo que los pide Lionel Scaloni en la Selección Argentina: que juguemos, que seamos nosotros y que, a la hora de perder la pelota, nos pongamos el overol, trabajar y recuperar Claudio Úbeda nos pide algo muy parecido a lo que los pide Lionel Scaloni en la Selección Argentina: que juguemos, que seamos nosotros y que, a la hora de perder la pelota, nos pongamos el overol, trabajar y recuperar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UniversoBoca12/status/1988687168051769772&partner=&hide_thread=false “Estamos felices porque Claudio (#Úbeda) lo está haciendo muy bien, es muy cercano al jugador y eso es clave. Su estilo se parece al de Lionel (#Scaloni) nos pide jugar, ser nosotros y trabajar para recuperar la pelota”



Leandro #Paredes #Boca pic.twitter.com/vk4tWDgTJK — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) November 12, 2025

Scaloni-Úbeda, Úbeda-Scaloni, ya quedó instalada esta comparación. ¿Qué los une? Que ambos se tuvieron que hacer cargo de dos gigantes (Selección Argentina y Boca) sin buscarlo, sin experiencia previa, no les gusta la exposición y unieron al grupo en momentos complicados.

No obstante, y me quiero dirigir directamente a la Opinión Pública, hay que entender que Lionel Scaloni es la excepción y no la regla. No salen Scaloni's todos los días. No es lo común. Por supuesto que los libros "están para quemarse", pero no se puede vivir a base de especulaciones y comparaciones azarosas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/espacioazulyoro/status/1989010689369976896&partner=&hide_thread=false Úbeda no debe ser el técnico de Boca en 2026. Significaría no haber aprendido de lo que pasó con Battaglia e Ibarra. Dicho esto, si las alternativas son el Kily González u Orsi-Gómez, me quedo con el Sifón. Por su relación con el plantel más que nada… pic.twitter.com/aByzYYM0qZ — Espacioazulyoro (@espacioazulyoro) November 13, 2025

Uno de los grandes puntos flacos de la gestión de Riquelme en Boca es su sistemática dificultad para acertar en la elección de los entrenadores. Si bien incluso los mejores currículums pueden naufragar en Brandsen 805, no habría demasiado margen para el reproche si el presidente optara por un DT con verdadero recorrido. En cambio, si ratifica a Úbeda, volvería apostar por inexperimentados, como sucedió con Battaglia e Ibarra que, más allá de haber salido campeones, dejaron pasos por el Xeneize sin pena ni gloria.

image Es hora de un golpe de timón, Riquelme. Un DT con recorrido, un plantel a la altura, mucha autocrítica y rodearse de dirigentes no serviles. Caso contrario, Boca Juniors vivirá en un bucle de mediocridad infinita.

Te puede interesar también...

Dibu Martínez cruzó a Gattuso por el 'nivel' de Sudamérica: "Juegan en canchas perfectas"

Explotó Esteban Trebucq (y todo Estudiantes) contra la AFA de Chiqui Tapia

Insólito: Aseguran que un jugador de Racing es hincha de Independiente

Selección Argentina vs. Angola: horario, TV y probables formaciones

Repudio en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Paulo Díaz