No la vio venir: Netflix desmintió de forma terminante a Wanda Nara

Cómo iba a ser la supuesta serie que Neflix iba a hacer sobre Wanda Nara

Cuando el rumor comenzó a circular con fuerza, Marina Calabró brindó detalles de lo que sería la nueva producción de Netflix.

En el programa Lape Social Club Informativo, la periodista dijo que la serie llevaría el escueto pero contundente título de "Wanda" y que constaría inicialmente de seis episodios en una propuesta que fusiona el formato documental con toques de dramatización.

"Estuve averiguando con la queridísima gente de Netflix y tengo algunos detalles importantes. La cifra exacta que va a cobrar Nara por seis capítulos de la primera temporada de su serie para Netflix es de 500.000 euros", había comentado la comunicadora.

Además, como si fuera poco, se había animado a adelantarse: "También hay opción de una segunda parte y, en ese caso, ya hay un plus estipulado de un cinco por ciento extra".

