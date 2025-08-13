La hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, Mica Tinelli, confirmó estar separada hace un mes y haber atravesado una profunda crisis con el futbolista Licha López, con quien estuvo en pareja durante seis años. Además, reveló los motivos que habrían llevado a la ruptura.
MAL MOMENTO
Mica Tinelli lanzó la revelación menos esperada sobre Licha López: "Es verdad..."
Mica Tinelli se separó de Licha López y en medio de rumores de que él la dejó, la hija del conductor lanzó una revelación inesperada sobre el futbolista.
“Es verdad que estamos separados, ya venimos con una crisis que se fue complicando cada vez más”, le aseguró a Paula Varela. Sin embargo, sostuvo que el motivo de la crisis no fue por una infidelidad ni terceros en discordia.
"Cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”, reveló. Y a raíz de los rumores, sobre el fin del amor entre ambos, expresó: “Nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada”.
“Solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pasando a ambos”, cerró la hija de Tinelli. Cabe recordar que el futbolista juega en el equipo Club Atlético Belgrano de Córdoba.
Es cierto que en el reality show de "Los Tinelli" ya se habían visto momentos tensos con Mica refiriéndose a las dificultades de mantener una relación a distancia.
Licha López se cansó de Mica Tinelli: "Él la dejó"
Según el panelista Pepe Ochoa, el futbolista habría tomado la decisión tras enamorarse nuevamente, un dato que sorprendió tanto a las panelistas como a la audiencia.
La pareja ya había desmentido rumores similares en el pasado, pero esta vez no dio para más. Y aunque desmintió al periodista de LAM, Mica Tinelli confirmó finalmente la ruptura.
Desde LAM aseguraron que al jugador "se le habría terminado el amor" y que estaría atravesando una nueva etapa personal.
Más contenido en Urgente24:
Los países a los que los argentinos pueden ingresar sin visa en 2025
Chau Ley de Nietos: Fecha límite para tramitar la ciudadanía española
El paraíso de las aceitunas que pocos conocen en Argentina
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
Aerolínea reconocida habilita localizador de equipaje para pasajeros