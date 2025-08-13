Mica Tinelli lanzó la revelación menos esperada sobre Licha López: "Es verdad..."

image

Según el panelista Pepe Ochoa, el futbolista habría tomado la decisión tras enamorarse nuevamente, un dato que sorprendió tanto a las panelistas como a la audiencia.

image

La pareja ya había desmentido rumores similares en el pasado, pero esta vez no dio para más. Y aunque desmintió al periodista de LAM, Mica Tinelli confirmó finalmente la ruptura.

Desde LAM aseguraron que al jugador "se le habría terminado el amor" y que estaría atravesando una nueva etapa personal.

Más contenido en Urgente24:

Los países a los que los argentinos pueden ingresar sin visa en 2025

Chau Ley de Nietos: Fecha límite para tramitar la ciudadanía española

El paraíso de las aceitunas que pocos conocen en Argentina

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Aerolínea reconocida habilita localizador de equipaje para pasajeros