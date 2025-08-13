Superman se adelanta al digital y deja espacio para que Marvel sume terreno

image La película brilla creativamente, con David Corenswet y un enfoque de James Gunn que mezcla acción, humor y emoción. Marvel podría aprovechar que el lanzamiento digital anticipado limite la posibilidad de "Superman" de alcanzar entre 620 y 640 millones de dólares.

Acá hay una paradoja clara: la película arrasa en las salas, pero su potencial comercial podría verse recortado. La decisión de Warner Bros. le asegura a muchos poder verla en casa, pero pone un freno a la proyección de alcanzar entre 620 y 640 millones de dólares, e incluso deja abierta la posibilidad de que Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos gane terreno en las próximas semanas. En resumen, Superman despega con todo, pero su vuelo más alto podría interrumpirse antes de tiempo.

