Warner Bros. decidió que Superman llegue a plataformas digitales apenas un mes después de su estreno en cines, justo cuando todavía pelea la taquilla con Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel. La movida sorprende porque mientras Superman sigue sumando millones, esta estrategia podría complicarle alcanzar los 600 millones de dólares en todo el mundo.
¿CUÁNDO LLEGA?
Superman se adelanta al digital y deja espacio para que Marvel sume terreno
'Superman' sigue firme en taquilla pero pronto estará en formato digital, complicando así sus números. Marvel aprovecha el hueco para ganar terreno.
Superman resiste, pero Marvel igual la pelea
En la pelea por dominar la taquilla de julio, Superman se mantiene firme, aunque Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos no se queda atrás. Según datos de Comic Book Movie, la película de DC Studios, dirigida por James Gunn, se acerca a los 600 millones de dólares en recaudación mundial, y tuvo un desempeño constante semana a semana superior al film de Marvel.
Sin embargo, que se estrene tan tempranamente en digital, este viernes 15/08, pone en riesgo ese crecimiento. La película recaudó ayer 1 millón de dólares, frente a los 1,7 millones de la película de Marvel en Estados Unidos, y esta estrategia recuerda lo que pasó con Una película de Minecraft, que perdió impulso al salir rápido en formato digital.
La decisión, si bien puede traer ingresos extra por ventas digitales, arriesga la relación con los cines y la confianza de los espectadores que todavía no la vieron en pantalla grande.
Una película que encanta, pero su recaudación peligra
En lo creativo, Superman sigue siendo un éxito. David Corenswet interpreta un Clark Kent/Superman que es heroico, gracioso y emocional, mientras Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult aportan fuerza a sus roles de Lois Lane y Lex Luthor. Como destacó una crítica: "Superman es una alegría indescriptible. Una experiencia que vuela más alto que DC en mucho tiempo".
Acá hay una paradoja clara: la película arrasa en las salas, pero su potencial comercial podría verse recortado. La decisión de Warner Bros. le asegura a muchos poder verla en casa, pero pone un freno a la proyección de alcanzar entre 620 y 640 millones de dólares, e incluso deja abierta la posibilidad de que Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos gane terreno en las próximas semanas. En resumen, Superman despega con todo, pero su vuelo más alto podría interrumpirse antes de tiempo.
