Lali la rompió en Mar del Plata y le mandó un beso a Milei: "El que no salta..."

Noche caliente y el nombre de Milei en el medio del pogo

Lali está a full con la gira de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama, que no es cualquier cosa: el disco y el show tienen toda una carga política y social que la artista viene tirando desde hace rato. El último recital en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata fue un ejemplo clarito de eso. En medio de su set, el público empezó a cantar a viva voz: "El que no salta, votó a Milei".