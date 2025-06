Cupón PBI: Bonistas británicos demandan a Argentina por el pago de 1.500 millones de euros

El riesgo país en torno a los 700 puntos básicos no permite captar fondos a tasas medianamente competitivas, por eso mejorar la calidad crediticia del país es fundamental. Para eso es necesario ser confiable, pagar las deudas y tener reservas para pagarlas.

Uno de los motivos por los que se llegó a este juicio es que los bonitas plantearon que el gobierno de Cristina Fernández realizó modificaciones en la forma de calcular el PBI, y ocasionó pérdidas para estos tenedores de bonos de renta fija.

Luego de un “triple default”, los bonistas tienen miedo de sufrir un cuarto incumplimiento, esta vez durante el gobierno de Javier Milei.

image.png Tenedores de "cupón PBI" presentan una nueva demanda contra Argentina.

Deuda argentina

Este año, el gobierno argentino cerró un acuerdo por US$ 20.000 millones con el FMI en abril pasado. Luego, el ministro Luis Caputo lanzó una serie de bonos en pesos con suscripción en dólares (BONTE 2030) por USD 1.000 millones en mayo, US$ 500 millones el viernes 13/06, y se espera que agreguen hasta US$ 1.000 millones por mes, hasta fin de año. También el Banco Central de la República Argentina amplió REPOs con bancos internacionales por US$ 2.000 millones, el 11/06.

Jorge Vasconcelos, explica en un artículo de la Fundación Mediterránea que: “con el riesgo país en torno a los 680 puntos, los contornos de la economía de cara a 2026 y 2027 seguirán plateando interrogantes pero, desde el punto de vista oficial, lo que vale es que la inflación de mayo haya marcado el 1,5 % mensual y en junio pueda ubicarse en torno al 2,0 %, pensando en el resultado de las elecciones”.

Sin embargo, se destaca la importancia de dejar de lado el cortoplacismo si se quiere bajar el riesgo país. “En función del mediano plazo, se necesita llevar la prima de riesgo país por debajo de los 500 puntos y, si con los resultados electorales de septiembre y octubre no alcanza, habrá que pensar en un ‘Plan B’”, agrega Vasconcelos.

Esto es fundamental para poder obtener una tasa de interés más favorable, aunque el contexto no ayuda. “La tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en el andarivel del 4,4 % anual, le sigue poniendo un piso altísimo al financiamiento de países como la Argentina”, explica Vasconcelos.

La confianza es un punto muy importante en el mercado financiero, tanto para acceder a créditos como para que esos prestamos tengan una tasa relativamente moderada. Para eso, pagar las deudas y sumar reservas son dos puntos clave.