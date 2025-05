Daniel Hadad reveló si recompuso su relación con CFK: "Fingimos demencia"

Yo no soy rencoroso, no puedo vivir con los ojos mirando para atrás. Ya está, todos en la vida podemos cometer errores. Jamás hablé del tema, fingimos todos demencia Yo no soy rencoroso, no puedo vivir con los ojos mirando para atrás. Ya está, todos en la vida podemos cometer errores. Jamás hablé del tema, fingimos todos demencia