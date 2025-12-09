Fernando Bravo repudió la llegada del streaming a la radio: "Te esclaviza"

Si bien el conductor sigue siendo un apasionado por la comunicación, de esta manera dejó en claro que hubiese preferido mantener la "intimidad" dentro de los estudios radiales teniendo en cuenta que quienes lo escuchan no necesitan saber cómo reacciona durante cada emisión.

Mario Pergolini destacó la influencia de Fernando Bravo en su camino radial

En un determinado momento de la entrevista que se emitió por medio de la pantalla de El Trece, Mario Pergolini aprovechó para contarle a Fernando Bravo la importancia de su trayectoria en la radio.

"Sos un referente, sos una persona muy querida, sos una persona que ha hecho una gran radio y estoy segurísimo que un montón de profesionales que están en los medios están en parte por gente como vos", le dijo con sinceridad.

Y siguió: "Que hayas hecho de la radio lo que hiciste te juro que, en mí por lo menos, has inspirado mucho para hacer radio y quererla tanto".

Luego de las palabras del conductor del programa, el invitado le retribuyó sus halagos y admitió: "Yo te agradezco y también lo sabés que te admiro profundamente". "Has enriquecido todo lo que has tocado en los medios", completó.

