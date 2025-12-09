En la noche del lunes (08/12) Fernando Bravo fue entrevistado por Mario Pergolini en el programa televisivo Otro día perdido y al ser un referente de los medios tradicionales de comunicación fue consultado sobre la transformación hacia el streaming.
SIN MEDIAS TINTAS
Fernando Bravo repudió la llegada del streaming a la radio: "Te esclaviza"
El conductor Fernando Bravo fue entrevistado por Mario Pergolini y habló sin tapujos sobre la llegada de la tecnología a los programas de radio.
En la actualidad conduce el ciclo radial Bravo por Mitre por Radio Mitre y se mostró en contra del arribo de las cámaras al asegurar: "No me gusta mucho eso". El periodista señaló que es "poco atractivo" el hecho de que los oyentes puedan observar cómo se comporta por ejemplo cuando se encuentra entrevistando a una persona.
"Es aburrido ver la radio y esclaviza. La radio tiene esa cuestión de liberarte, que la ponés en cualquier lado y escuchás. Y el streaming te esclaviza", reflexionó posteriormente al respecto del advenimiento de la tecnología en las emisoras.
Si bien el conductor sigue siendo un apasionado por la comunicación, de esta manera dejó en claro que hubiese preferido mantener la "intimidad" dentro de los estudios radiales teniendo en cuenta que quienes lo escuchan no necesitan saber cómo reacciona durante cada emisión.
Mario Pergolini destacó la influencia de Fernando Bravo en su camino radial
En un determinado momento de la entrevista que se emitió por medio de la pantalla de El Trece, Mario Pergolini aprovechó para contarle a Fernando Bravo la importancia de su trayectoria en la radio.
"Sos un referente, sos una persona muy querida, sos una persona que ha hecho una gran radio y estoy segurísimo que un montón de profesionales que están en los medios están en parte por gente como vos", le dijo con sinceridad.
Y siguió: "Que hayas hecho de la radio lo que hiciste te juro que, en mí por lo menos, has inspirado mucho para hacer radio y quererla tanto".
Luego de las palabras del conductor del programa, el invitado le retribuyó sus halagos y admitió: "Yo te agradezco y también lo sabés que te admiro profundamente". "Has enriquecido todo lo que has tocado en los medios", completó.
