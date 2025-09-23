urgente24
BRENDA, LARA Y MORENA

Siguen desaparecidas 3 jóvenes de Ciudad Evita: llevan 4 días sin comunicarse

Las autoridades judiciales en uno de los allanamientos encontraron manchas hemáticas y las están cotejando con datos de las jóvenes: detuvieron a 2 varones.

23 de septiembre de 2025 - 22:01
Las 3 jóvenes desaparecidas en Ciudad Evita

Buscan desde el viernes 19 de septiembre una misteriosa camioneta blanca Trucker que podría haber interceptado a las jóvenes cerca de Avenida Crovara y Monseñor Buffano, frente a una rotonda adyacente a una estación de servicio YPF.

El lunes por la tarde una de las madres de las jóvenes fue citada a la comisaría de San Justo donde los oficiales le mostraron un video donde se divisaba dicho rodado.

Las imágenes correspondían al cruce de las calles El Tiburón y La Quila, a unos 200 metros de la estación de servicio.

Se pudo apreciar en el registro audiovisual a las 3 chicas subiendo al vehículo.

Lara Morena Gutiérrez tiene 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verri tienen 20.

Se habían juntado el viernes en la casa de una de ellas para verse con una persona que les habría ofrecido dólares para un encuentro. Se evalúa la posibilidad de que las hayan privado de su libertad con fines de trata de personas. Esa fue la primera hipótesis que sobrevoló el caso. Las familias están desesperadas y reconocen que las chicas se dedicaban ocasionalmente a la prostitución en el barrio de Flores, CABA.

Stela Maris, la mamá de Lara, la menor de edad, sostuvo:

“No tengo ninguna respuesta, nada. Tengo unas cámaras que no apuntan al lugar donde supuestamente se subieron”.

“Lara por favor volvé”, fue su ruego desesperado.

image
Las 3 jóvenes de Ciudad Evita que son intensamente buscadas

Celulares desconectados

Los teléfonos de las tres jóvenes permanecen apagados desde la noche del viernes 19.

El único impacto en antenas se registró en Florencia Varela, a decenas de kilómetros del sitio donde las chicas habitan.

Brenda del Castillo es madre de un bebé y había acordado reunirse con su prima Morena Verri. A ese encuentro se sumó Lara Morena Gutiérrez, amiga de ambas.

La causa podría pasar en las próximas horas al fuero federal ya que la hipótesis del secuestro se ha transformado en la más firme.

