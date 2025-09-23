Buscan desde el viernes 19 de septiembre una misteriosa camioneta blanca Trucker que podría haber interceptado a las jóvenes cerca de Avenida Crovara y Monseñor Buffano, frente a una rotonda adyacente a una estación de servicio YPF.
BRENDA, LARA Y MORENA
Siguen desaparecidas 3 jóvenes de Ciudad Evita: llevan 4 días sin comunicarse
Las autoridades judiciales en uno de los allanamientos encontraron manchas hemáticas y las están cotejando con datos de las jóvenes: detuvieron a 2 varones.
El lunes por la tarde una de las madres de las jóvenes fue citada a la comisaría de San Justo donde los oficiales le mostraron un video donde se divisaba dicho rodado.
Las imágenes correspondían al cruce de las calles El Tiburón y La Quila, a unos 200 metros de la estación de servicio.
Se pudo apreciar en el registro audiovisual a las 3 chicas subiendo al vehículo.
Lara Morena Gutiérrez tiene 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verri tienen 20.
Stela Maris, la mamá de Lara, la menor de edad, sostuvo:
“No tengo ninguna respuesta, nada. Tengo unas cámaras que no apuntan al lugar donde supuestamente se subieron”.
“Lara por favor volvé”, fue su ruego desesperado.
Celulares desconectados
Los teléfonos de las tres jóvenes permanecen apagados desde la noche del viernes 19.
El único impacto en antenas se registró en Florencia Varela, a decenas de kilómetros del sitio donde las chicas habitan.
Brenda del Castillo es madre de un bebé y había acordado reunirse con su prima Morena Verri. A ese encuentro se sumó Lara Morena Gutiérrez, amiga de ambas.