Siguen desaparecidas 3 jóvenes de Ciudad Evita: llevan 4 días sin comunicarse

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1970534927033635254&partner=&hide_thread=false ESTAMOS BUSCANDO A LAS PIBAS



El grito desesperado de familiares de Lara, Brenda y Morena, 3 jóvenes de La Matanza, desaparecidas desde el viernes. Fueron a exigir respuestas al Municipio y recibieron gas pimienta.

QUE APAREZCAN YA!! pic.twitter.com/C2sybd5xJ3 — Natalia Hernandez (@Hernand_nati) September 23, 2025

Se habían juntado el viernes en la casa de una de ellas para verse con una persona que les habría ofrecido dólares para un encuentro. Se evalúa la posibilidad de que las hayan privado de su libertad con fines de trata de personas. Esa fue la primera hipótesis que sobrevoló el caso. Las familias están desesperadas y reconocen que las chicas se dedicaban ocasionalmente a la prostitución en el barrio de Flores, CABA. Se habían juntado el viernes en la casa de una de ellas para verse con una persona que les habría ofrecido dólares para un encuentro. Se evalúa la posibilidad de que las hayan privado de su libertad con fines de trata de personas. Esa fue la primera hipótesis que sobrevoló el caso. Las familias están desesperadas y reconocen que las chicas se dedicaban ocasionalmente a la prostitución en el barrio de Flores, CABA.

Stela Maris, la mamá de Lara, la menor de edad, sostuvo:

“No tengo ninguna respuesta, nada. Tengo unas cámaras que no apuntan al lugar donde supuestamente se subieron”.

“Lara por favor volvé”, fue su ruego desesperado.

image Las 3 jóvenes de Ciudad Evita que son intensamente buscadas

Celulares desconectados

Los teléfonos de las tres jóvenes permanecen apagados desde la noche del viernes 19.

El único impacto en antenas se registró en Florencia Varela, a decenas de kilómetros del sitio donde las chicas habitan.

Brenda del Castillo es madre de un bebé y había acordado reunirse con su prima Morena Verri. A ese encuentro se sumó Lara Morena Gutiérrez, amiga de ambas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1970628426642981166&partner=&hide_thread=false “Horas decisivas”:

Porque desaparecieron 3 pibas de 15, 20 y 20 años en La Tablada, y son momentos decisivos porque llevan más de 72hs desaparecidas, dicen que un boliviano le ofreció 300USD por cabeza para tener relaciones sexuales pero no hay nada aún pic.twitter.com/0kyPTHSeLq — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) September 23, 2025

La causa podría pasar en las próximas horas al fuero federal ya que la hipótesis del secuestro se ha transformado en la más firme. La causa podría pasar en las próximas horas al fuero federal ya que la hipótesis del secuestro se ha transformado en la más firme.