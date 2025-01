"Lo aprendí de mi padre": Lautaro Martínez alejó fantasmas y ya cambió de página

¿Qué ha cambiado en mi desempeño? Trabajé más, eso lo aprendí de mi padre que jugaba al fútbol: cuando las cosas no van bien hay que bajar la cabeza y esforzarse aún más. Trabajé el doble, pero incluso cuando las cosas no iban bien siempre jugué para mis compañeros y para el equipo: estoy contento, tengo que seguir por este camino. ¿Qué ha cambiado en mi desempeño? Trabajé más, eso lo aprendí de mi padre que jugaba al fútbol: cuando las cosas no van bien hay que bajar la cabeza y esforzarse aún más. Trabajé el doble, pero incluso cuando las cosas no iban bien siempre jugué para mis compañeros y para el equipo: estoy contento, tengo que seguir por este camino.

Luego agregó: "Pensando en la Champions todavía queda un pasito para entrar en los 8, tenemos que terminar en San Siro con el Mónaco".

image.png Lo grita con todo: Lautaro Martínez marcó un golazo

La semana que viene el Inter jugará su último cotejo de la fase inicial ante el Mónaco. Será local, e irá en busca de sellar el pase a los playoffs. Aunque tiene muchas chances de lograr esa clasificación, todavía puede quedarse afuera de ellos matemáticamente.

