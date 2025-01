Fernando Gago desempolva la balanza para afrontar su 1era pretemporada

FERNANDOGAGODESEMPOLVALABALANZAPARAAFRONTARSUPRIMERAPRETEMPORADAFOTO2.jpg Fernando Gago afrontará su primera pretemporada como técnico de Boca pero vuelve a apelar al método de la balanza para controlar el peso de los jugadores.

Fernando Gago adoptó el método de la balanza tras su paso por Europa

Por su experiencia en Real Madrid, donde Fabio Capello pesaba a los jugadores todos los días, Fernando Gago adoptó este método para garantizarse tener en buena forma física a sus jugadores.

El cuerpo técnico junto al cuerpo médico y los nutricionistas realizan una evaluación sobre el peso ideal de cada uno de los jugadores y la intención es que se mantengan en un rango cercano a esa cifra durante toda la temporada.

El estricto sistema que aplica Gago consiste en que todos los futbolistas pasen por la balanza periódicamente y que ninguno exceda el +/- estipulado para cada caso.

FERNANDOGAGODESEMPOLVALABALANZAPARAAFRONTARSUPRIMERAPRETEMPORADAFOTO3.jpg Fernando Gago afrontará su primera pretemporada como técnico de Boca pero vuelve a apelar al método de la balanza para controlar el peso de los jugadores.

Si se pasan, como sucedió en Racing con Emiliano Vecchio y Edwin Cardona, perderán su lugar hasta que vuelvan a su peso ideal.

“Para jugar al fútbol de alto rendimiento aprendí que si vos no estás bien del todo físicamente, mentalmente y futbolísticamente es muy difícil rendir. Nosotros tenemos un estricto control desde que iniciamos la pretemporada y junto con los nutricionistas y médicos definimos en qué peso ideal debe estar cada jugador”, había explicado Fernando Gago en su época en Racing.

Por lo tanto, el paso mismo de los partidos y los entrenamientos suelen servir para que todos se mantengan en el rango acordado; no es tan habitual que haya futbolistas que suban demasiado de peso manteniéndose en competencia.

Fernando Gago cambió el rendimiento del equipo gracias a la balanza

Incluso, en el poco tiempo que Gago lleva como DT de Boca, se notó un importante cambio en el físico de algunos futbolistas. El caso más notorio fue el de Marcos Rojo, quien a su vez dejó atrás una racha adversa de lesiones y se afianzó como titular.

“Yo bajé siete kilos con 37 años. Todos fueron rigurosos con la balanza, yo jugué en Europa muchos años y no he visto ningún jugador con sobrepeso. ¿Vos ves a alguno con una mala forma física? No. El fútbol argentino se merece un crecimiento desde los jugadores y el cuerpo técnico”, había sido una de las explicaciones del DT para justificar sus decisiones.

Sebastián Battaglia criticó a Fernando Gago por el método de la balanza

Por otro lado, el extécnico boquense, Sebastián Battaglia, se mostró en desacuerdo con el hecho de que un jugador baje abruptamente de peso en cuestión de semanas. “Me parece demasiado, no debería ser algo institucional la regla esa”, disparó en su momento.

“Yo tengo mis dudas. Está bien que el técnico tenga esas reglas, pero no es una buena propaganda para una institución. Entiendo que los jugadores tienen que estar en forma, pero me parece demasiado bajar seis kilos en tan poco tiempo”, comentó el futbolista más ganador de la historia del Xeneize, en una entrevista con Radio Splendid.

En el inicio del ciclo de Fernando Gago, trascendieron unas imágenes de Marcos Rojo en la que se percibía un notorio cambio físico. Y hasta se dijo que había adelgazado cerca de seis kilogramos. Sin embargo, lo concreto es que, de acuerdo a lo que deslizaron en las paredes de La Bombonera, ningún futbolista deberá estar por encima del peso ideal que estime el cuerpo técnico. El que incumpla esa norma, no jugará. Es una medida que Gago tomó en sus pasos previos en Aldosivi, Racing y Chivas de Guadalajara y Boca no será la excepción. No le tiembla el pulso al momento de dejar afuera a una figura por este tema.

“No debería ser algo institucional esa regla. No está bueno para el jugador ni para el entrenador que acaba de irse (Diego Martínez). Es llamativo”, continuó Battaglia, que actualmente está sin empleo como entrenador de un plantel profesional.

Las fuertes críticas de Sebastián Battaglia contra el Consejo de Fútbol de Boca

Más allá de cuestionar algunos modos de Gago, Battaglia expresó su deseo de que Boca empiece a ganar para no sufrir en la tabla anual. “Puede ser un golpe bastante duro que Boca no compita nuevamente en la Copa Libertadores. Por eso tienen que empezar a responder y ojalá que lo puedan hacer en este tiempo. Es lo que quieren los hinchas”, soltó.

Por último, cargó contra el Consejo de Fútbol, que lo echó de su cargo como DT en una estación de servicio, luego de las declaraciones de Diego Martínez respecto de la elección de los refuerzos. “No quiero volver sobre algo de lo que ya pasó hace tiempo. Me castigaron demasiado por lo que dije en una conferencia de prensa (NdeR: había opinado que el club debió haber sido más agresivo en el mercado de pases de mediados de 2022). Son maneras y formas, pero con eso te digo todo”, lanzó.

