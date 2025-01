Pollo Vignolo: 5 polémicas del comunicador más cuestionado en 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GiulianoArg12/status/1752078649820410027&partner=&hide_thread=false Vengo a rememorar este videazo del Pollo Vignolo y compañía insinuando en F90 que este es el año de Sonrisita Blondel… En las redes ya se señalaba que salía con Morena Beltrán… Un show divino. pic.twitter.com/T89mMD0cNc — Giulio (@GiulianoArg12) January 29, 2024

Lucas Blondel y Morena Beltrán son pareja, pero en aquel momento, no estaba del todo confirmado por los protagonistas que así sea.

Raro desliz y lo vincularon con Boca

El 9 de abril, Vignolo lanzó un comentario que generó mucha repercusión. El Pollo (que cada vez que puede dice ser hincha de All Boys), estaba analizando los distintos equipos de la Zona B de la Copa de la Liga y se refirió al partido que quedó pendiente entre Boca Juniors y Estudiantes de la Plata. Acto seguido hizo una consulta a la producción y a sus compañeros que para muchos se trató de un furcio.

"¿El viernes está confirmado que jugamos con Estudiantes?", aseguraron muchos que dijo el Pollo refiriéndose al equipo xeneize como el propio y quedando expuesto una vez más frente a los televidentes en el aire de ESPN.

"¿El viernes está confirmado que JUGAMOS con Estudiantes?"



"¿El viernes está confirmado que JUGAMOS con Estudiantes?"



Un tipo que vive poniendo bosteros a su lado para que digan lo que él no se anima y trata de perjudicar siempre a River desde su lugar.



Se lo trata como merece cuando va al Monumental? pic.twitter.com/dkq6X7vxTt — Joaco (@Joacmillo) April 9, 2024

Riquelme se fue del móvil de F90

Si bien no fue Vignolo el que "hizo que Riquelme se vaya", como conductor, estuvo directamente implicado en un escándalo digno de Intrusos en el Espectáculo. Román estaba diciendo que nadie felicitaba a Boca por la concurrencia de sus jugadores a los Juegos Olímpicos y Chavo Fucks le retrucó: "prendé la tele entonces. Porque acá se dijo. Acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes"

Eso generó la reacción del presidente de Boca, que le habló al Pollo: "Sebastián, si ese señor me va a hablar mal yo no voy a hablar más". Acto seguido, dijo: "te mando un abrazo Sebastián. Porque ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande. A mi no me reta ni mi viejo"

Juan Román Riquelme ABANDONÓ LA NOTA en ESPN luego de este cruce con Diego Fucks.pic.twitter.com/9egGzSXrfV — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 20, 2024

Al día siguiente, Vignolo estuvo ausente del aire (fue a Belo Horizonte para cubrir Cruzeiro vs Boca) y Fucks, habitual reemplazante en la conducción, continuó siendo panelista para que lleve las riendas el Negro Bulos.

Boca vs Rosario Central: Pollo Vignolo y Diego Latorre

Los relatos de Vignolo muchas veces son criticados pero el partido del 31 de agosto entre Boca y Rosario Central ha generado mucha repercusión.

Sobre el final del encuentro, el Xeneize iba ganando 2 a 1 y Luis Advíncula despejó hacia el lateral pero dejó la pierna y pisó a Enzo Copetti dentro del área. El árbitro Baliño no pitó nada pero el VAR con Silvio Trucco (VAR) y Luis Lobo Medina (AVAR) tampoco lo llamaron.

Todas las miradas estuvieron puestas en aquella última jugada del encuentro. Pollo Vignolo y Diego Latorre fueron sumamente criticados en X (ex Twitter) por sus repercusiones a esa patada de Advíncula.

Muchos lo trataron de "tibios" y que callaron cuando vieron la patada del peruano.

ESTA FUE LA NO ROJA A ADVINCULA, CON LA COMPLICIDAD DE LATORRE Y VIGNOLO, QUE PARLOTEABAN #Boca #Centralpic.twitter.com/Hm9Mtz4Dp8 — Fútbol Analítico (@futbolanal) September 1, 2024

Campaña para que no relate más River

El pedido fue realizado por el ex árbitro Pablo Lunatti a través de un tuit que publicó para que el relator no sea nunca más el encargado de transmitir a River en ESPN.

El pedido llegó a través de redes sociales por parte del exárbitro que armó un “Change.Org” para que el Pollo Vignolo no relate nunca más a River. El pedido del árbitro que aseguró ser hincha de River tuvo mucha viralización.

El reclamo fue por el enojo que Sebastián Vignolo genera a algunos hinchas de River cada vez que relata e, incluso, porque es considerado como hincha de Boca por los simpatizantes del Millonario que miran ESPN.

Ufffffff !!!!!! Fuerte mi gente !!!!

Vamos por los 100.000. pic.twitter.com/sX7RPvYSF3 — Pablo Lunati (@PabloLunati22) September 2, 2024



Vamos por los 100.000. pic.twitter.com/sX7RPvYSF3 — Pablo Lunati (@PabloLunati22) September 2, 2024

Será interesante ver cómo será el 2025 del conductor.

