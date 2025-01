Victoria Villarruel acordó el congelamiento de los sueldos de los senadores hasta el 31/03

La decisión se tomó en un clima de fuerte presión de la Casa Rosada hacia la Vice por el aumento de las dietas de los senadores, que tras el fin del congelamiento -votado en el recinto- iba a ascender en febrero a alrededor de $7 millones en mano.

Este tema fue otro motivo de la fuerte tensión entre Javier Milei y Villarruel, a quien le reprochaba no tomar acciones para evitar que los legisladores voten el aumento de sus propios salarios en medio del deterioro de los ingresos de todos los sectores.

Villarruel suele contestar que ella no es senadora y por lo tanto no le corresponde decidir sobre esa cuestión. En una entrevista con el streaming Neura, el Presidente respondió con una comparación: "Dice (Villarruel) que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem, presidente de la Cámara de Diputados) hace, qué se yo, recortó un montón de privilegios”.

Villarruel había intentado sin éxito introducir la prórroga del congelamiento en la misma sesión en la que se votó la expulsión del senador entrerriano Edgardo Kueider, detenido por contrabando en Paraguay. Esa remoción también le había sido reprochada a la Vice, ya que Kueider era un aliado del oficialismo en el Senado.

Había sido también Patricia Bullrich quien le sumó presión a la Vice cuando le reclamó "se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación". "La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9,5 millones (en bruto) para ningún legislador", tuiteó la ministra de Seguridad, en un mensaje en el que se cruzó con Villarruel por la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.

