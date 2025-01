Bolivia ingresa al BRICS: ¿Argentina fuera del nuevo orden mundial?

Tal como contó Urgente24, el bloque de cooperación representaba hasta el 2023 el 40% de la población mundial, el 24% del PBI global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios; además que los cinco países integrantes del bloque son el destino del 30% de las exportaciones argentinas.

En 2024 se reportó que representaban el 36% del PBI mundial. Con al reciente incorporación de 9 estados socios (Bielorrusia, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán, Bolivia y Cuba), el grupo abarca más del 40 % del PBI global.

El formal rechazo del gobierno de Javier Mieli a Brics en 2023, por tanto, es coherente con el ideario libertario anti comunista, pero absurdo, al considerar tales cifras mencionadas, respecto a la realidad global actual.

A Argentina la inclusión podría haberla beneficiado al garantizarle, según expertos, nuevos accesos a créditos denominados de “capital para el desarrollo”, en general, para uso exclusivo de infraestructura. Se hubiese abierto así una vía de financiamiento que podría tener una mayor incidencia en el crecimiento de las inversiones energéticas del país y “aumentar su capacidad exportadora de los países miembro”.

Obviando la ideología, para sus detractores, el ingreso de Argentina al bloque BRICS tiene costos negativos, porque el país carece de fondos para hacer aportes y habría más deuda.

En su momento, la ahora ex canciller Diana Mondino explicó: “No vemos suficientes beneficios en unirnos al BRICS". Y para no causar enfado aclaró que la voluntad de retirarse no implicaba causar daños en las relaciones económicas (a nivel individual) con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que, según ella, “nunca ha sido mejor”.

image.png Jair Bolsonaro de la mano de Putin y Xi Jinping.

Los argumentos ideológicos del gobierno argentino fueron no menos escuetos que los económicos: “La impronta en materia de política exterior del gobierno que presido desde hace pocos días difiere en muchos aspectos de la del gobierno precedente”.

Durante su campaña Milei había sostenido: “Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Eso no quiere decir que el sector privado pueda comercializar con quien se le dé la gana".

La política exterior de Milei se alinea con la de USA e Israel. Mientras el bloque busca fortalecer la cooperación económica del Sur Global sin depender del dólar, desafiando la hegemonía de USA, se prepara para la asunción de Donald Trump que ya pronunció varias amenazas contra el BRICS.

“La idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados y observamos ha terminado”, escribió a principios de diciembre de 2024, prometiendo la imposición de un arancel del 100% a los productos de los países del BRICS en caso de que el dólar sea sustituido.

Para Estados Unidos, la nueva doctrina de política exterior argentina supone una oportunidad para contrarrestar la creciente influencia china en la región.

Pero, ¿Argentina está desaprovechando oportunidades, inversiones y comercios en un contexto de un incipiente nuevo orden global? ¿Está a contramano del mundo? ¿Aspira a codearse con el G7 estancado? ¿Milei esta apostando al bando acertado en el tablero mundial?

Desde 2020, los BRICS superan al Grupo de los Siete (Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Canadá) como porcentaje del PBI mundial. Recordemos que incluso el ultraderchista cercano a Milei, Jair Bolsonaro, optó por quedarse en BRICS, pese a su ideología.

"El PIB combinado de la agrupación supera los 60 billones de dólares, y su cuota global del producto bruto mundial es muy superior a la del llamado Grupo de los Siete, y sigue creciendo”, afirmó Vladimir Putin en octubre de 2024. Para 2028 la contribución de BRICS al PBI mundial será del "33,8 % , mientras que el del G7 será de un 27,9 %", añadió el mandatario ruso.

De todas maneras, Milei comienza a entender, tras fuertes golpes con la realidad, que es estratégico llevarse bien con aliados financieros y, a veces, la ideología tiene que quedar a un lado. Pasó de de afirmar "no voy a hacer negocios con china ni comunistas" a considerarla "un socio comercial muy interesante".

