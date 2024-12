Boca 2024: Riquelme con las manos vacías y la apuesta por Fernando Gago

El 27 de diciembre de 2023, la actual comisión directiva de Boca Juniors asumió la conducción. Paradójicamente, el presidente, que asegura que “el club es de los socios”, no estuvo presente en el acto de asunción, al que tampoco asistió su vicepresidente, Jorge Amor Ameal. Desde entonces, Juan Román Riquelme, quien integraba y sigue integrando el Consejo de Fútbol, cumplió muy pocos puntos de su plataforma electoral, que lo llevó a vencer al binomio opositor encabezado por Andrés Ibarra y Mauricio Macri con el 65,3% de los votos (más de 30,000 sufragios) frente al 34,4% de sus rivales.

Boca 2024: muchos movimientos de refuerzos y errores dirigenciales

En cuanto al plano futbolístico, durante su gestión se incorporaron numerosos jugadores, como el lateral izquierdo Lautaro Blanco (25), el defensor Cristian Lema (34) y el volante ofensivo Kevin Zenón (21). En la segunda mitad del año llegaron refuerzos como el chileno Gary Medel (37), Juan Barinaga (24), Milton Giménez (28), Tomas Belmonte (26), Ignacio Miramón (21) y Brian Aguirre (21).

No obstante, a pesar de estas incorporaciones, Boca no logró consolidar un rendimiento eficaz. Una derrota en La Bombonera por 1-0 frente a River Plate no solo generó un cimbronazo deportivo, sino también conflictos internos. El arquero Sergio Romero (37), increpado por un simpatizante, protagonizó un incidente por el que fue suspendido por el club durante dos fechas, siendo reemplazado por Leandro Brey.

Un año sin títulos y decisiones erráticas. El entrenador Diego Martínez fue cesanteado tras ser eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana por el Cruzeiro de Belo Horizonte. Su salida fue precipitada por derrotas ante Racing (por un grosero error de “Chiquito” Romero) y River, que presentó suplentes en La Bombonera. Los socios manifestaron su descontento, especialmente por las constantes derrotas como visitante. Fernando Gago asumió como entrenador tras pagar una cláusula de rescisión para salir de las Chivas de México.

A nivel dirigencial, también hubo desatinos. Mientras se disputaba un repechaje de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle, Boca no inscribió a tiempo a los refuerzos, que no pudieron jugar debido a un error administrativo vinculado a la diferencia horaria en la presentación de documentación ante la Conmebol.

Boca 2024: la polémica salida del juvenil Cristián Medina

Al mismo tiempo, la salida del juvenil Cristián Medina quien luego de un largo conflicto con el Consejo de Fútbol y al que se subió Fernando Gago cuando arribó como entrenador, se irá a jugar a Estudiantes de la Plata, tras el pago de la cláusula de rescisión por parte de capitales que aterrizan al Pincha desde el extranjero.

Es por ello que un rasgo que significó una fuerte mancha en la trayectoria de Riquelme como directivo, volvió a saltar a escena con todo ímpetu.

Boca 2024: las escandalosas salidas de varios jugadores

Con algunos casos más traumáticos que otros, casi todos los jugadores que se fueron de la institución de la Ribera dejaron atrás una etapa de severos contrapuntos con el Consejo de Fútbol, el ente creado para manejar todo lo concerniente a la número cinco y que tiene a Román como máxima autoridad. Un patrón que se reitera y que se transformó en un foco de preocupación y atención para los hinchas.

Según un relevamiento que realizó el sitio “Mdzol”, los casos testigos de lo antedicho son el de Nicolás Valentini y el propio Medina, dos hombres con pasado en la Selección Argentina juvenil. El defensor dejó el club tras estar ocho meses sin actividad por no arribar a un acuerdo contractual y respecto al mediocampista, la relación se tensó ante la negativa de venta al fútbol europeo (desde Turquía le habían apuntado con vigor). Allí, Medina tomó la postura de retacear sus servicios por lo que nunca más fue considerado, hasta que la cosa se destrabó con su salida al Pincha.

Más atrás, nombres consagrados como Cristian Pavón (fue apartado), Agustín Almendra (lo marginaron del plantel profesional hasta que logró pasar a Racing), Agustín Rossi (en un momento no lo dejaron atajar más) y Eduardo Salvio (partió como libre al fútbol mexicano) partieron enemistados con los directivos.

Otros nombres que se agregan a la lista

-Alexis Mac Allister: se fue al Brighton tras conflictos por el préstamo. Boca no ejecutó la opción de compra y el jugador expresó sentirse poco valorado.

-Nahuel Molina Lucero: quedó libre tras no renovar contrato en 2020. Partió al Udinese.

-Santiago Ramos Mingo: dejó el club libre en 2020 para firmar con el Barcelona B, generando litigio entre Boca y el club español.

-Sebastián Villa: tras sus conflictos judiciales, fue apartado por el club. Pero antes que su situación personal estallase, había abandonado el equipo tras un expreso pedido para ser vendido.

-Carlos Tevez: tuvo choques públicos con el Consejo de Fútbol, renovó su ligazón pero se fue en abril de 2021.

-Mauro Zárate: salió tras desacuerdos contractuales relacionados con cláusulas y ajustes salariales.

-Junior Alonso: decidió no continuar debido a motivos personales y familiares durante la pandemia.

-Julio Buffarini: renovó por un año, pero las tensiones en las negociaciones marcaron su salida en junio de 2021.

-Guillermo Pol Fernández: dejó Boca, con algunos contrapuntos, para irse al Cruz Azul. Volvió, cumplió con su nuevo contrato, pero decidió no seguir y emigrará a Fortaleza de Brasil en medio de un gran vacío, pese a haber sido capitán del equipo.

Boca 2024: Edinson Cavani sueña con retirarse en el club en 2025

Por otra parte, Edinson Cavani, histórico delantero uruguayo y jugador de Boca, habló de su retiro en declaraciones periodísticas y la posibilidad de poder hacerlo en el “Xeneize”.

“Como lo dije el primer día, es una experiencia increíble la que me toca vivir. La disfruto, es de mucha responsabilidad, pero la disfruto. Por eso trato de dar siempre lo mejor para que todo funcione”, expresó en una entrevista con Farándula Show.

“Yo ya comenté que iba a terminar mi carrera en Boca y eso creo que lo voy a respetar”, añadió el uruguayo de 37 años, quien está en Punta del Este, donde promocionó su marca de vino.

Además, Cavani dejó en claro que se enfoca en el 2025, en la que el Xeneize afrontará la Fase 2 previa de la Copa Libertadores, con el Mundial de Clubes en el horizonte. “Hay que preparar bien el 2025, lo venimos preparando bien”, sostuvo.

En esta temporada, el Matador convirtió 20 goles en 39 partidos entre los torneos locales y la Copa Sudamericana. En octubre renovó su vínculo con el club por un año más, hasta diciembre de 2026. Ahora, confirmó su decisión de colgar los botines en Boca.

Boca: clasificado a las copas internacionales y reestructuración del plantel

Boca volverá a disputar la Copa Libertadores en 2025 desde la fase preliminar y tiene en agenda el Campeonato Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde enfrentará a rivales como Benfica, Bayern Múnich y Auckland City.

Con un plantel en reestructuración y promesas pendientes, el desafío será recuperar la mística y los triunfos que marcaron la historia del club.

