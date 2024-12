Boca: un ex Racing dirigido por Gago admitió que le gustaría jugar en el Xeneize

Vecchio: "Boca es el Real Madrid de Sudamérica"

Con su contrato a punto de terminar, ya que tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año y aun no ha renovado, Vecchio dijo en declaraciones a DSports Gol: "Me gustaría jugar en Boca obviamente. Boca es el Real Madrid de Sudamérica. En su momento no se dio por muchas cosas, tuve esa oportunidad y no avancé porque estaba en Central, era el capitán y estaba en un proyecto que no podía abandonar el barco, pero me gustaría".