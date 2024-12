La verdad de Diego Maradona sobre jugar en Boca que sigue vigente y desafiante

"La motivación no falta, presión no existe. Presión tiene el tipo, yo digo, que se levanta a las 4 de la mañana y no sabe si va a traer el pan a la casa. Ese sí tiene presión. Nosotros tenemos casas espectaculares, autos espectaculares, hacemos lo que queremos. Eso no es presión", añadió.

Después lanzó una reflexión inclaudicable: "Todo depende de si pasamos el límite que hay entre ser un buen jugador o jugar en Boca. Porque jugar, ser un buen jugador... vos podés demostrar ser un buen jugador en All Boys, en Argentinos, en Ferro. El tema es jugar con la camiseta de Boca y que la camiseta de Boca no se te haga una armadura".

