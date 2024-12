"En un conflicto con 2 jueces designados en comisión para la CSJN, decidirá el tribunal"

“En nuestra Acordada decimos que tenemos que salir a navegar con salvavidas. Una herramienta que haga más ágil la designación de los conjueces”.

Corte Suprema 4.jfif Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda: una hegemonía en la Corte Suprema que llega a su fin

Corte Suprema: la salida de Maqueda

“Su despedida fue muy emotiva. Ha sido una gran pérdida. La vida de un ministro es un laberinto: existe éxito pero también condenas y escraches. Visto desde arriba, parece fácil salir de ese laberinto. Pero, cuando se está inmerso, se hace mucho más complicado. Yo he visto a mucha gente en la función pública que nunca pudo salir de esa maraña” detalló Horacio Rosatti.

Finalmente, el ex intendente justicialista de Santa Fe y ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner dejó un mensaje para propios y extraños.

En la Convención Constituyente de 1994, cuando no había celulares ni redes sociales, un dirigente radical me dijo que debía actuar pensando que todo lo que hiciera se iba a saber. Y lo que no hiciera, me lo iban a inventar. La no verdad y la mentira actual tienen que ver con eso. En la Convención Constituyente de 1994, cuando no había celulares ni redes sociales, un dirigente radical me dijo que debía actuar pensando que todo lo que hiciera se iba a saber. Y lo que no hiciera, me lo iban a inventar. La no verdad y la mentira actual tienen que ver con eso.

--------------------

Más noticias en Urgente24

Triste Navidad militar 2024: Defensa Nacional y Seguridad Interior

El inesperado cambio en Cuenta DNI que todos comentan

Revolución del fútbol es final de los barrabravas más que SAD, y AFA no lo hizo

Netflix tiene la miniserie de 8 capítulos que te va a fascinar desde el comienzo

"Hay 3 sectores que crecen (minería, energía y agro) pero unos 10 segmentos industriales caen"