El bisnieto de Benito Mussolini anotó un gol y estalló el escándalo

En esa misma línea, el futbolista de 21 años amplió: “Estoy a favor de los desafíos: si tengo que cerrar la boca a quienes tienen prejuicios sobre mi apellido, lo haré”.

La historia futbolística de Romano Floriani Mussolini

Romano nació el 27 de enero de 2003 en la capital italiana, donde comenzó en las divisiones formativos de la Roma. Sin embargo, en 2016 con 13 años quedó libre y decidió cruzarse de vereda y desembarcar en la Lazio.

A pesar de ese cambio, el comienzo no fue el esperado y en 2018 fue cedido a Vigor Perconti, un club amateur. Cuando regresó al equipo blanquiceleste tuvo su camino en las divisiones inferiores atravesando las categorías sub 17, sub 18 y sub 19.

El 24 de octubre de 2021, Floriani Mussolini fue convocado por primera vez con el primer equipo de Lazio, en un partido de la Serie A contra Hellas Verona. Allí estuvo en el banco de suplentes, pero no llegó a sumar minutos.

Por este motivo, se ganó la atención del mundo, por jugar para el club que cuenta con el apoyo de los Irriducibili, una de las hinchadas más fuertes de Italia relacionada con el neofascismo. De todos modos, en una entrevista con el medio italiano Gazzetta dello Sport declaró que no tiene interés en la política y que decidió tener los apellidos de sus dos progenitores.

Más allá de que su aparición en la Lazio llamó la atención, tiempo después fue perdiendo terreno y al no sumar minutos fue dado a préstamo al Pescara, equipo de la Serie C, en la temporada 2022-2023. Tras regresar de esa cesión, fue prestado a Juve Stabia, equipo en el que se desempeña actualmente.

¿Quién fue Benito Mussolini y que hizo?

Benito Mussolini fue un político, militar y dictador italiano. Desde 1922 hasta 1943 lideró el Partido Nacional Fascista, el Partido Fascista Republicano y presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia.

Posteriormente, fue guía (Duce) de la República Social Italiana desde 1943 hasta 1945, año de su fusilamiento. Durante su mandato, estableció un régimen totalitario durante el período conocido como fascismo italiano, bajo el beneplácito del rey Víctor Manuel III, hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial.

Las posiciones de la Serie B de Italia

Con el triunfo en su actual club gracias al tanto convertido ante el Cesena, la Juve Stabia alcanzó la tercera victoria en fila en la Serie B de Italia y se ubica en la cuarta posición con 28 unidades, en la lucha por ascender a la Serie A. Sassuolo lidera con comodidad, con 43 puntos y lo siguen Spezia y Pisa, ambos con 37.

Embed - La REPUDIABLE REACCIÓN de la GRADA al GOL del BISNIETO de MUSSOLINI

Más notas de Golazo24

Palmeiras peló la billetera y aspira a soñar con el Mundial de Clubes

Ricardo Gareca fue sancionado en Chile con descuento de sueldo por viajar a la Argentina

Hugo Tocalli protegió a Tomás Parmo y mostró los dientes: "Dejémoslo tranquilo"

Neymar al póker: perdió contra un crack argentino, estalló de risa y se hizo viral

Boca rechazó a Lautaro Martínez a sus 15 años: la inesperada confesión del Toro

Roger Martínez: Que Agustín Iuele (Racing de Alma) afloje con el SEO