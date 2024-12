Ricardo Gareca fue sancionado en Chile con descuento de sueldo por viajar a la Argentina

Ricardo Gareca furioso contra quienes dicen que vive en Argentina: “Estoy en Chile, voy todos los días a Pinto Durán”

El entrenador de la Selección de Chile, Ricardo Gareca, se mostró molesto por las críticas que recibió por vivir supuestamente en Argentina y aclaró que esto no es cierto y apuntó contra los que hablan de “falta de compromiso”.

“Les aclaro, yo vivo en Chile, mi residencia es en Chile, no es que yo vengo una semana antes de la convocatoria, para quién a lo mejor no lo sabe. Yo vivo en Chile, a mí me localizan todos los días en Chile. Yo voy todos los días a Pinto Durán”, señaló.

“No me fui en plena eliminatoria. Terminó el último partido con Colombia, me quedé toda la semana...me quedé viernes, sábado, el domingo era día de la madre, era especial. Al estadio no estoy yendo, no lo creo propicio, para no exponerme, porque mi presencia puede irritar a la gente”, agregó.

En cuanto a su viaje a la Argentina, el “Tigre” comentó que se fue tras el día de la madre y luego coincidía con el cumpleaños de su hijo: “Era semana feriada de elecciones, consulté con la Federación y más allá del día del clásico (universitario) que no estuve presente, pero la otra semana no había fecha por elecciones”.

“Mi residencia es en Chile, pese a que muchos entrenadores de las selecciones viven en el lugar de origen y se presentan una semana antes, solamente cuando es el tema de la convocatoria... voy a tratar de quedarme más días por las dudas, para dejarlos más tranquilos”, sentenció.

¿Qué necesita Chile para clasificarse al Mundial 2026?

Chile terminó la temporada 2024 de manera positiva, tras conseguir cuatro puntos de seis posibles en la última fecha doble FIFA del año. Lo cierto es que el equipo comandado por el argentino Ricardo Gareca rescató un valioso empate ante Perú e impuso condiciones de local ante Venezuela para encaminarse nuevamente hacia el objetivo mundialista. Sin embargo, el entrenador albiceleste es consciente de que todavía no logró nada.

Por consiguiente, el triunfo por 4-2 sobre la “Vinotinto” en Santiago de Chile del martes 19/11 devolvió la esperanza al pueblo chileno, que se ha vuelto a ilusionar con ver a su representativo en una Copa del Mundo después de varios años. La última vez que la “Roja” compitió en la máxima cita de países de la FIFA fue en la edición de Brasil 2014, por lo que necesita cortar la sequía y llegar a México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En ese sentido, Ricardo Gareca no tiene margen de error para las fechas que restan de las actuales Eliminatorias. Aunque su continuidad en el banco de suplentes se puso en duda en varias ocasiones, el “Tigre” seguirá al frente del cuadro trasandino para los desafíos que se aproximan, gracias a sus dos buenos resultados a final de este año.

Ahora, Gareca buscará la hazaña en la eliminatoria sudamericana. Cabe mencionar que en la reanudación de la competencia, en marzo del 2025, Chile tendrá que visitar a Paraguay y luego recibirá a Ecuador, dos duelos claves para intentar llegar a la zona de clasificación para el Mundial que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

