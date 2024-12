"El presidente Trump no puede influir demasiado en nuevos créditos del Fondo para Argentina".

"Sería una garantía de calidad para abrir luego el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y los bancos privados, a posteriori".

La pelea es por la devaluación sí o no: el FMI, por ADN, va a pedir una suba del dólar. Por el lado argentino deben ser inteligentes para negociarla y no acentuar la apreciación del peso.