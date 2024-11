Fernando Gago habló de "autocrítica" e igualó un récord negativo en el club

FERNANDOGAGOHABLODEAUTOCRITICAEIGUALOUNRECORDNEGATIVODELCLUBFOTO1.jpg Fernando Gago sufrió una nueva caída como técnico de Boca en la que pidió hacer una “autocrítica” e igualó un récord negativo en el club.

Fernando Gago pidió “una fuerte autocrítica puertas adentro”

En conferencia de prensa, Gago expresó: “En el segundo tiempo no me gustó para nada el equipo. No se hizo nada de lo planeado y terminamos perdiendo. Para lograr resultados hay que seguir trabajando. Hay que entender que la situación no es buena y tenemos que hacernos responsables todos”.