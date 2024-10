Boca: Fernando Gago sigue por el nefasto camino de Riquelme

Fernando Gago llegó con bombos y platillos a Boca. Prometiendo mano dura y el que no esté para jugar al 100% no lo iba a hacer, empezó a tomar decisiones, sacar jugadores titulares e históricos, cambió de esquema, pero a pesar de eso Boca sigue igual de mal. El problema no lo quieren ver los hinchas, y se llama Juan Román Riquelme.