Jorge Baliño 'no la ve': Respuesta a Fernando Gago por la lesión de Zenón

Más allá de ese momento, Gago volvió a mostrar su descontento frente a la situación que vivió Zenón una vez que terminó el tiempo regular. Antes de la tanda de penales, el DT se acercó al centro del campo y, junto a Marcos Rojo y otros futbolistas, comenzó un diálogo con el árbitro Jorge Baliño sobre la infracción. En la charla, se puede apreciar que el técnico le consultó su mirada sobre la jugada y las razones de por qué no había mostrado tarjeta, mientras el juez le respondió. En el final, el ex número 5 dice: “Lo rompió, me lo rompió”.

Mientras eso sucedía, Zenón estaba en el banco de suplentes con claros signos de dolor. Al mismo tiempo, era consolado por Edinson Cavani y el resto de los futbolistas del “Xeneize” en la previa a la definición que terminó con la victoria de Boca en los penales.

A la espera de un parte médico oficial por parte del club de “La Ribera”, lo que hay marcar es que el mediocampista que lleva la dorsal 22 se fue del estadio Marcelo Bielsa de Newell’s con una bota para proteger la zona del tobillo izquierdo afectada. Cuando restan menos de dos meses para el final de la temporada, habrá que ver qué dirá el estudio que se realizará durante este jueves (24/10) el volante para determinar cuál será su recuperación.

“Mañana le vamos a hacer los estudios correspondientes. No puedo decir nada ahora porque no lo sé”, fue lo único que alcanzó a comentar Gago en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Gimnasia, que determinó que su equipo avanzó a semifinales.

El descargo de Jorge Baliño por la lesión de Kevin Zenón

Luego del encuentro, el propio juez detalló la jugada y se mostró arrepentido por su decisión. “La única que me cuestiono en la lesión de Zenón, que creo termina siendo un accidente del juego, es que era para amonestación”, admitió Baliño en diálogo con el periodista Alexis Dassie.

Por su parte, explicó: “(Garayalde) Va de atrás al balón, pero lo termina enganchando con la pierna recogida”.

En medio del partido, el árbitro Jorge Baliño le contestó a Gago tras acusarlo de la lesión de Zenón: “No lo veo Fernando, no lo veo”.

Por su parte Aaron Anselmino habló con TyC Sports luego del triunfo y le apuntó al árbitro. “Fue muy imprudente. Era una jugada para roja que nos dejó con 10 jugadores”, reclamó.

Jorge Baliño se refirió a los incidentes que hubo en el entretiempo del partido en Rosario

“Los incidentes arrancaron creo en la bandeja superior, con hinchas de Boca arrojando butacas”, explicó el árbitro a Dassie, refiriéndose a los disturbios que se desataron durante el entretiempo entre Boca y Gimnasia, en Rosario.

Más tarde, al ser consultado sobre si se evaluó la suspensión del partido, señaló: “Siempre esperamos la resolución y el informe del jefe del operativo, que nos dio la garantía para seguir”.

Riquelme fue rociado con gas pimienta, frenó a “La 12” y bronca de Gago con los periodistas

Juan Román Riquelme fue rociado con gas pimienta, frenó a “La 12” mientras que Fernando Gago se cruzó con los periodistas en conferencia de prensa.

Juan Román Riquelme fue rociado con gas pimienta por parte de la Policía de Rosario y frenó a la barra oficial de Boca, denominada “La 12”, durante los incidentes que se produjeron en una de las tribunas del estadio “El Coloso” Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys en el partido que el “Xeneize” se clasificó semifinalista de la Copa Argentina 2024 tras ganarle en los penales a Gimnasia y Esgrima de La Plata 2-1 en el duelo por los cuartos de final. Tras este encuentro, Fernando Gago mantuvo un duro cruce con los periodistas en conferencia de prensa cuando fue consultado sobre los arqueros Sergio Romero y Leandro Brey.

Mientras la hinchada boquense cruzaba desde la popular a la platea para enfrentarse con sus pares del “Lobo”, el presidente del cuadro de la Ribera bajó a la tribuna para calmar su furia y evitar un desastre mayor. En el medio, fue gaseado por la Policía que intentaba persuadir a los simpatizantes xeneizes.

Embed - GRAVES INCIDENTES EN BOCA - GIMNASIA: RIQUELME SE METIÓ EN LA TRIBUNA PARA CALMAR LA SITUACIÓN

En medio del partido contra Gimnasia, hubo incidentes entre hinchas de Boca y la Policía en una tribuna

Antes del comienzo del segundo tiempo entre Boca y Gimnasia por la Copa Argentina, hubo fuertes incidentes entre los hinchas del “Xeneize” y la Policía. La barrabrava del conjunto de la “Ribera” recorrió toda la tribuna, comenzaron a volar butacas y los efectivos reaccionaron con balas de goma.

Todos los incidentes se dieron en una de las plateas del estadio Coloso Marcelo Bielsa. El partido se detuvo y el segundo tiempo se inició casi media hora más tarde.

Las imágenes fueron muy fuertes y tuvo que intervenir hasta Riquelme para calmar la situación. El presidente del “Xeneize” bajó del palco, se metió en el medio de la platea y contuvo a los fanáticos para que la violencia no escalara aún más.

Luego de varios minutos de detonaciones, butacas que volaron e incidentes varios, el partido continuó de manera normal. En ese momento, los dirigidos por Fernando Gago estaban 1-0 arriba en el marcador gracias al gol anotado por Aaron Anselmino en la etapa inicial.

La bronca de Fernando Gago con los periodistas en conferencia de prensa

Fernando Gago tuvo un arranque muy complicado como nuevo técnico de Boca Juniors tras el duro golpe que sufrió en Victoria ante Tigre. Una vez consumado el traspié ante el “Matador”, Gago tuvo un compromiso más que importante entre semana en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, una de las últimas posibilidades que tiene para clasificarse a la Copa Libertadores 2025.

Entre las decisiones importantes que tuvo que tomar, relegó al banco de suplentes a Sergio Romero y le dio la confianza a Leandro Brey en el arco titular. La apuesta salió bien: el juvenil contuvo 4 de los 5 penales de la tanda y le dio la clasificación a las semifinales de la competencia.

Finalizado el encuentro, Fernando Gago acudió a la conferencia de prensa y ni bien se sentó, recibió la primera pregunta, vinculada a Brey pero no a su rendimiento sino a la decisión de sentar en el banco a Chiquito Romero. La consulta le generó disgusto al DT, quien expresó: “Me hubiese gustado que la primera pregunta sea de fútbol. Creo que eso es más importante que todas las situaciones”.

Aún así, se animó a contestarla y confesar que no le dio explicaciones al arquero experimentado. “Lo dije desde el primer día que llegué: que iba a jugar el que crea que está mejor. No hablé con Sergio. Yo doy el equipo el mismo día del partido, dos horas antes. Creía que era un partido para Leandro, para que juegue él y tomé la decisión así”, sentenció.

Al rato, Fernando Gago destacó la importancia del resultado: “Todo resultado positivo es importante, desde lo anímico tras ganar se empieza a trabajar de otro ánimo, de ser positivo y buscar lo que pretendemos. Son 10 días de trabajo, es poco. Trabajaremos para cada partido poner el mejor equipo posible”.

Embed - GAGO en CONFERENCIA tras el PASE de BOCA a SEMIFINALES de la COPA ARGENTINABREY, caso MEDINA y más

Con un Brey heroico, Boca avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

Boca se clasificó en la noche de este último miércoles 23/10 a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima (La Plata), luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Newell`s.

El arquero “Xeneize”, Leandro Brey, fue fundamental en los remates desde los doce pasos, ya que atajó cuatro de los cinco disparos que ejecutó el “Lobo”, para darle la victoria a su equipo y el pase a la siguiente ronda.

Para el cuadro azul y oro convirtieron Marcos Rojo y Jorge Figal, mientras que el guardameta del elenco platense, Marcos Ledesma, desvió el disparo de Miguel Merentiel y Milton Giménez estrelló el suyo en el travesaño.

En tanto, para el “Lobo”, Pablo De Blasis fue el único en convertir su disparo desde el punto penal, mientras que el guardameta “Xeneize” atajó los remates de Rodrigo Castillo, Franco Troyansky, Leonardo Morales y David Salazar.

Los primeros noventa minutos finalizaron en empate 1-1 con tantos de Aaron Anselmino para Boca, a los 9’ de la primera parte, y Pablo De Blasis, para Gimnasia, a los 21 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, Boca enfrentará en semifinales a Vélez, que viene de eliminar por 1 a 0 a independiente en el estadio de Lanús.

Ahora, los dirigidos por Fernando Gago, mantienen viva la ilusión de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores del próximo año ya que, si consiguen llevarse el trofeo, se asegurarían un cupo en la misma.

Embed - Boca 1 (2) - (1) 1 Gimnasia | Copa Argentina 2024 | 4tos. de final

