Pablo Toviggino en el ojo de la tormenta: Escándalo en Santiago del Estero

Escándalo y miradas apuntadas a Pablo Toviggino

El partido de vuelta en Santiago (ayer 3/11) tuvo suspicacias desde el minuto -1. La previa ya tuvo métodos raros.

Generalmente, periodistas partidarios de Olimpo transmiten los partidos del Aurinegro, cosa que en este encuentro no se les permitía.

image.png Tweet post partido de periodista partidario de Olimpo

En el durante, pasó bastante de lo que se presumía. Joaquín Gil fue el árbitro del encuentro y tanto las "chiquitas" como las "grandes" fueron para el mismo lado.

Ricardo Caruso Lombardi había anticipado que esto podría ser así en su programa de TN horas atrás: "no dejan entrar dirigentes, ninguna cámara, a los periodistas de Olimpo. ¿Por qué hacen todo eso? Porque van a hacer trampa y dirige Joaquín Gil"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiegoDelOlimpo/status/1853249612108185802&partner=&hide_thread=false Y ACA EL ROBO DEL PENAL pic.twitter.com/xFA529uh4p — (@DiegoDelOlimpo) November 4, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agostodel96/status/1853214439811465318&partner=&hide_thread=false @LombaCaruso un poco de material. Así fue todo el partido pic.twitter.com/YjbfUXk3ot — El fantasma del 96 (@agostodel96) November 3, 2024 Ejemplo de las "chiquitas"

En el post partido, siguió el escándalo. Los jugadores de Olimpo, llenos de impotencia, fueron a reclamarle al juez del partido Joaquín Gil y le cayó un proyectil en la cabeza a Facundo Affranchino desde la tribuna.

El experimentado jugador (con paso en River Plate) de 34 años, declaró: "fue una locura. Nunca me tocó vivir una cosa así, espero que nunca más me toque. Sinceramente no hay palabras. Es mucha la indignación. Fue alevoso, desde las chiquitas las grandes. Más allá de eso nunca nos llegaron llegar al área rival. Nos cobraban los foules al revés".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Aurinegrosimple/status/1853223846624780532&partner=&hide_thread=false La palabra de Facundo Affranchino. pic.twitter.com/37LKlYCWr8 — Simplemente Aurinegro (@Aurinegrosimple) November 3, 2024

En conclusión, todas las miradas fueron hacia Pablo Toviggino luego de este encuentro, por su vínculo con el fútbol de Santiago del Estero y más aún, por ser una de las personas más cercanas a Chiqui Tapia.

Más contenido en Golazo24

Lanús se llevó puesto a Boca, le ganó y lo hundió: brújula Xeneize rota

Chiqui Tapia ya tiene su primer ascendido: un viejo conocido vuelve a Primera

Sergio Ramos a Boca: ¿Qué hay de cierto y de humo?

El premio que nunca ganó Messi y acaba de obtener Lautaro Martínez

River metido en el medio de la novela Mauro Icardi/Wanda Nara