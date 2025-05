Las universidades en Rosario le hacen frente a Javier Milei

Al respecto, el secretario general local de COAD, Federico Gayoso, aseguró que el sector perdió "un 42%" desde que asumió Javier Milei como presidente.

image.png Un pedido que se mantiene vigente desde hace meses.

Los no docentes también reclaman

Por su parte, la Apur confirmó que el próximo viernes 23 de mayo realizarán un paro de 24 horas para exigir una actualización salarial que recomponga el poder adquisitivo de los trabajadores. Así lo comunicó el secretario general, Miguel Roldán, quien advirtió que las dificultades del sector universitario no paran de profundizar a medida que pasa el tiempo.

"En el primer cuatrimestre la inflación real rondó entre el 11,4 y el 11,6%. A nosotros nos dieron 1,3%o las tres veces que otorgaron algo. Ahora faltaría una nueva negociación, pero no aparece ningún contacto, por eso es que surge el paro. No nos llamaron más". "En el primer cuatrimestre la inflación real rondó entre el 11,4 y el 11,6%. A nosotros nos dieron 1,3%o las tres veces que otorgaron algo. Ahora faltaría una nueva negociación, pero no aparece ningún contacto, por eso es que surge el paro. No nos llamaron más".

El referente gremial de los no docentes rosarinos explicó que, a raíz de la escalada inflacionaria y las escasas actualizaciones efectuadas por el Gobierno , arrastran una pérdida salarial que llega al 70%.

"Hoy tendríamos que estar ganando un 70% más de lo que estamos percibiendo. Así que el 23 de mayo se va a efectuar un paro de 24 horas en todo el ámbito nacional, sin concurrencia a los lugares de trabajo", remarcó.

Los trabajadores de las universidades sufren desde hace tiempo el impacto de las políticas de ajuste desplegadas por la administración de Milei, que eligió a la educación como uno de los blancos de los recortes.

image.png

Más contenidos en Urgente24:

Malas decisiones de Mauricio Macri llevaron a su partido a la derrota

En un partido vibrante, Huracán se impuso ante Rosario Central y pasó a semis

Joe Biden padece una forma agresiva de cáncer de próstata que se extendió a sus huesos

"Destino Final Bloodlines": El regreso de la saga recaudó US$100 millones en tiempo récord