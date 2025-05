Ganó Manuel Adorni, festeja Milei, alarma en el PJ, crisis del PRO, derrota de Clarín y La Nación

Live Blog Post

Luego de Mauricio Macri, Silvia Lospennato: Black Mirror en LLA

En La Libertad Avanza hay gente fascinada con la Inteligencia Artificial aplicada a las campañas: Black Mirror. Luego de Mauricio Macri, fueron con Silvia Lospennato.

Embed AHORA:En medio de los rumores, salió Lospennato a confirmar la baja de su candidatura pic.twitter.com/UO23PrQoFa — El gordo edición (@GordoEdicion) May 18, 2025

@ronnie__rr: Un par de tuiteros boludeando a todo el PRO con un videíto y estos tomándoselo como un ataque del oficialismo. Perdonen pero es imposible no cagarseles de risa.

@INSTMENT4L666: Como se abusan de los ancianos estos mocosos.

@nataliavolosin: Chicos, agradezcan que fue una fake de Mauricio Macri bajando a Lospennato y no una real de Jorge Macri subiendo a yatúsabes.

Pero luego, sin IA, fueron sobre María Eugenia Vidal, con ironías para desmentir lo que en LLA se consideró 'fake news' acerca de una supuesta negociación con CFK por la CSJN.

Embed Que vergüenza hacer campaña sucia la noche antes de la elección. El PRO no era así. Que decepción. No queda otra que votar a Adorni. https://t.co/7raEfRCb4f — John (@MileiEmperador) May 17, 2025

Tal como no podía ser de otra manera, también se acordaron de los famosos 'ensobrados':

Embed Si esperan unos minutos más podrán ver con nombre y apellido a la totalidad del esquema del PRO pagado con fondos del GCBA. Cuentas trolls, periodistas, dirigentes, etc. — John (@MileiEmperador) May 18, 2025

El ideólogo del meme con uso político, según el espacio, es Elon Musk, el dueño de X.

@lorem ipsum @altashanta: Elon lo dijo hace casi 5 años. Quien controla los memes, controla el universo. TMAP.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/altashanta/status/1923959321919934868&partner=&hide_thread=false Elon lo dijo hace casi 5 años.Quien controla los memes, controla el universo. TMAP. pic.twitter.com/CyKPTvErr3 — lorem ipsum (@altashanta) May 18, 2025

De paso ¿identificará Elon Musk (X) la identidad de quien abrió la cuenta @MileiEmperador? ¿Proporcionará la IP? Algo más: ¿Están tan seguros de que Santiago Caputo dejó 'los dedos pegados'?

@MileiEmperador: “Why? Because we can. Because we fucking can. And if we can, we do. And if we lift our boots from their necks now, they’ll just come at us.”

Traducido del inglés: ¿Por qué? Porque podemos. Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos. Y si les quitamos las botas del cuello ahora, simplemente vendrán a por nosotros.

Pero luego todo siguió durante el comicio. Veamos:

@NickyMarquez1: ACTUALIZACIÓN: INFO PARCIAL: Adorni 32 / Santoro 31 / Lospenato 16 / Larreta 10. El triunfo aún es una incógnita. PD: Muy baja participación. FAVOR DE IR A VOTAR! QUEDAN 3 HORAS PARA EVITAR TRIUNFO KIRCHNERISTA. Dar RT URGENTE!