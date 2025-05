"Entrada mínima humanitaria" en Gaza, pero los ultra de Israel, enfurecidos

image.png Operaciones terrestres en Gaza, bombas y bloqueo humanitarios | IMÁGENES DE FRANJA DE GAZA EFE

También comunicó que Israel permitirá la entrada de una “ayuda humanitaria mínima” a Gaza, argumentando que es necesario hacerlo para mitigar la hambruna entre la población civil del enclave, lo que podría poner en riesgo el respaldo militar y diplomático de sus aliados estadounidenses.

"Nuestros mejores amigos del mundo, senadores que apoyan apasionadamente a Israel (…) me dicen esto: ‘Te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria, armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar, no podemos aceptar imágenes de una hambruna, una hambruna masiva'", explicó Netanyahu, en referencia directa al gobierno estadounidense.

image.png Netanyahu reafirmó que Israel tomará el "control total" de Gaza y permitirá una entrada "mínima" de ayuda humanitaria

De hecho, hace pocos días, en el marco de la gira por Medio Oriente, Trump por primera vez reconoció la grave crisis humanitaria que enfrenta la Franja de Gaza en medio del bloqueo impuesto y el asedio de Israel tras que Hamás, con su atentado terrorista del 7/10, desatará la guerra.

En términos de Netayahu, se trata de una decisión "difícil", pero necesaria para sostener la legitimidad de la ofensiva a nivel internacional. Según él, Israel implementará un sistema de distribución restringida de ayuda en zonas controladas por el Ejército en el sur de Gaza, con la creación de varios puntos logísticos que comenzarán a establecerse “en los próximos días”.

Cisma en Likud por un poco de humanidad

La decisión de renovar la ayuda humanitaria en Gaza es un"grave y serio error", dijo este lunes el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

El ministro ultraortodoxo que forma parte de la coalición de Gobierno declaró que la decisión de restablecer la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza "se tomó deprisa y corriendo", y que se rechazó su petición de votar al respecto, porque "sabían que tenía mayoría para anular esta votación".

"Hay que decir la verdad a la opinión pública israelí: Esta ayuda, que llegará a toda la Franja, también llegará a manos de Hamás", sentenció.

Reino Unido, Francia y Canadá amenazan a Israel

Los líderes de Reino Unido, Francia y Canadá advirtieron a viva voz este lunes que sus gobiernos tomarán medidas drásticas contra Israel si este no levanta el bloqueo humanitario impuesto en Gaza.

"La denegación por parte del gobierno israelí de ayuda humanitaria esencial a la población civil es inaceptable y corre el riesgo de violar el Derecho Internacional Humanitario", señaló una declaración conjunta emitida por el gobierno británico.

En el comunicado también aludieron a otros territorios palestinos: "Nos oponemos a cualquier intento de ampliar los asentamientos en Cisjordania (...). No dudaremos en tomar nuevas medidas, incluidas sanciones selectivas".

