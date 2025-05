La Justicia le dio la razón al Tano Santarsiero: ¿Vuelve al Monumental?

"Lógicamente desde que se publicó el comunicado oficial de River me contacté con Eduardo Martins, con su equipo de abogados para que pudiéramos presentar una medida cautelar, para que pudiéramos defendernos, para que pudiéramos transmitir los partidos de River, que es lo que más queremos hacer", inició en la segunda mitad de su descargo.

Y prosiguió: "Para luchar por nuestros derechos constitucinoales y parapoder llevar a cabo nuestra profesión. Lógicamente la Justicia argentina tiene sus tiempos, idas, vueltas... hasta que recibimos el miércoles pasado el aval de la justicia, que determinó que todo lo que hizo River es ilegal".

Es así que, Santarsiero, lanzó una fuerte advertencia contra el capo de River:

Yo voy a ir hasta el final de las consecuencias, junto a mis abogados, porque yo quiero verlo sentado en el banquillo de los acusados a Jorge Brito, porque yo quiero verlo en un Tribunal a Jorge Brito, no voy a parar hasta verlo delante de la Justicia por todo lo que se me viene haciendo Yo voy a ir hasta el final de las consecuencias, junto a mis abogados, porque yo quiero verlo sentado en el banquillo de los acusados a Jorge Brito, porque yo quiero verlo en un Tribunal a Jorge Brito, no voy a parar hasta verlo delante de la Justicia por todo lo que se me viene haciendo

Por último, le dio un ultimátum al Departamento de Prensa del 'Millonario': "El martes próximo, si River no acredita a 'Sintonía Monumental, que es lo que debe hacer por disposición de la Justicia, por disposición de lo que establece la Constitución Nacional Argentina, lamentablemente tendré que acudir con oficiales de la Policía de la Ciudad y con un escribano para que dé cuenta que no solamente se está persiguiendo a Sintonía Monumental, se está censurando nuestro medio, se está persiguiendo a mi persona, sino además, no se está dando lugar a lo que determina la Justicia Nacional Argentina".

Embed - VEREDICTO FINAL: CHAU A LA CENSURA EN RIVER

"No vamos a permitir más ataques personales, cobardes": La respuesta de Jorge Brito a Santarsiero y González

A través de su cuenta personal de X, el mandatario de River Plate, quien no suele realizar posteos de puño y letra sino que suele dar 'RT' a ciertas publicaciones, se refirió a la situación de la que hoy hablan todos en Núñez.

"Repudio absoluto a los comentarios extrafutbolísticos de Hernán Santarsiero y José Ramón González, ya que en reiteradas ocasiones se han dedicado a difamar, denigrar e inventar sobre nuestro Club, jugadores, cuerpo técnico y sus familiares. Esta no fue la primera vez, pero no vamos a permitir más ataques personales, cobardes, ni mentiras disfrazadas de información. Como Institución vamos a tomar rápidamente las medidas correspondientes".

"En este sentido, el Departamento de Prensa del Club ha decidido rechazar por tiempo indeterminado la acreditación al medio 'Sintonía Monumental', a su conductor, Sr. Hernán Damián Santarsiero y a su panelista, Sr. José Ramón González. A su vez, dejan de ser reconocidos como medio partidario del Club, reservando esa denominación para aquellos espacios que, muchas veces desde la crítica constructiva, buscan lo mejor para River en lugar de promover discursos que sólo generan daño y violencia", se lee en el comunicado de prensa de River Plate, notificación en la que se había suspendido provisoriamente a Santarsierp & compañía.